*Vídeo: ParaibaOnline

O clima junino já tomou conta do Sesc Açude Velho, que prepara mais uma edição do tradicional Arraiá do Sesc. Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM, o gerente da unidade, Ayrton Tavares, detalhou a programação da festa, que acontece nos dias 13 e 14 de junho, a partir das 18h.

“No dia 13 teremos o tradicional Trio do Sesc, com muito forró pé de serra, além de Os Mídio Neto e Cacau do Acordeon. Já no dia 14, sobem ao palco Jeito Nordestino, Amazan e encerramos com Carcará. Vai ser uma festa para toda a família”, disse Ayrton.

Os ingressos já estão à venda nas unidades do Sesc Açude Velho e Sesc Centro, além da plataforma Sympla. O valor é simbólico: R$ 10 para comerciários com credencial em dia e R$ 20 para o público geral, com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os donativos serão destinados ao Programa Mesa Brasil, que combate a fome e o desperdício de alimentos.

“É um momento de confraternização e também de solidariedade. Dançamos forró e ainda ajudamos quem mais precisa”, destacou o gerente.

Para mais informações: (83) 98159-2670 | 99919-0113