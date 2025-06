Seduc mobiliza mais de 2 mil alunos para recorde da Maior Quadrilha Junina do Mundo

A Secretaria de Educação (Seduc), por meio de uma ação intersetorial da Prefeitura de Campina Grande com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), garantiu o alcance de mais um recorde para a cidade com a participação de 2.068 estudantes da Rede Municipal na Maior Quadrilha Junina do Mundo.

O “Quadrilhão” aconteceu na tarde desta terça-feira, 10, no Parque do Povo, e também contou com a participação de servidores da educação. Campina Grande quebrou o próprio recorde, que era de 1.280 casais e registrou um total de 1.303 casais no evento, atestado pelo Rank Brasil.

Participaram do evento equipes de 28 escolas municipais da zona urbana e rural. Foi o caso dos estudantes Anísia Maria e José Caio, da Escola Municipal São Clemente, no distrito de São José da Mata. Anísia está participando pela segunda vez e, para ela, é um orgulho contribuir para o recorde.

“Eu acho emocionante porque tem muita gente se divertindo e várias pessoas diferentes de outras escolas que eu posso conhecer aqui também. Bater esse recorde é um orgulho para todos nós da escola”, disse a estudante.

Para o secretário de Educação, Asfora Neto, o evento é uma forma de reconhecer o trabalho voltado às festividades juninas nas escolas municipais. “A maior quadrilha junina do Brasil é aqui em Campina Grande e uma das responsáveis para que esse título chegue à nossa cidade é a rede pública de educação. É através do trabalho realizado pelas nossas escolas, dezenas de unidades que, no dia ‘D’, os estudantes chegam ao Parque do Povo para fazer esse grande arraial. E hoje é mais um dia de quebrar recorde e abrilhantar o Maior São João do Mundo através dessa programação”, explicou o secretário.

A professora Silvia Nascimento, da Escola Municipal Joselita Brasileiro, destacou que essa é uma oportunidade dos estudantes terem contato direto com a cultura regional e vivenciarem na prática os estudos sobre O Maior São João do Mundo. “Eu acho fundamental porque valoriza a nossa cultura e faz eles se sentirem acolhidos aqui pertencentes ao evento”, explicou.