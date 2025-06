São João do Engenho: Bananeiras terá dois dias de festa e tradição

Forró Pegado, Fabiana Souto, Vidama e Osmídio Neto são atrações confirmadas na edição 2025 do São João do Engenho, evento acontece nos dias 21 e 22 de junho e garante uma verdadeira imersão na cultura junina

O clima junino vai tomar conta do Engenho Reserva da Moenda, que fica localizado próximo ao centro de Bananeiras, nos dias 21 e 22 de junho com a chegada do São João do Engenho 2025. A partir das 13h, o público poderá aproveitar dois dias de festa com estrutura completa, atrações culturais e uma experiência imersiva que resgata a essência do autêntico São João.

Com uma programação recheada de forró, comidas típicas e uma cenografia temática de encher os olhos, o evento é ideal para famílias, casais e grupos de amigos que buscam celebrar o período junino em um ambiente acolhedor, seguro e com vista deslumbrante do Engenho.

Entre as atrações confirmadas estão nomes de peso da música nordestina como Forró Pegado, Fabiana Souto, Vidama e Osmídio Neto, garantindo muito xote, baião e arrasta-pé até a última sanfona tocar.

O São João do Engenho se destaca não apenas pela qualidade artística, mas também pelo cuidado na ambientação e no conforto dos visitantes, proporcionando um clima agradável e memorável. Além disso, o ambiente contará com espaço kids para a criançada aproveitar também. As inscrições já estão disponíveis pelo site oficial: www.saojoaodoengenho.com.br

Prepare o traje típico, reúna a turma e venha viver a magia do São João como manda a tradição!