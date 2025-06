Maior São João do Mundo: Sesuma já recolheu mais de 90 toneladas de resíduos

Desde o início d’O Maior São João do Mundo 2025, no dia 30 de maio, a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), tem realizado um intenso trabalho de limpeza e coleta de resíduos, com foco especial na separação e destinação correta de materiais recicláveis. As ações acontecem diariamente no Parque do Povo, Parque Evaldo Cruz, ruas adjacentes e nos distritos envolvidos na festa.

Nos primeiros 10 dias de evento, já foram recolhidas mais de 70 toneladas de resíduos sólidos e aproximadamente 20 toneladas de recicláveis — um aumento de 20% em comparação com o ano passado. O secretário Dorgival Vilar destaca que esse resultado é fruto de um trabalho responsável e comprometido com o meio ambiente.

“A reciclagem é essencial para reduzir a quantidade de lixo enviado aos aterros, diminuir a poluição, economizar energia e preservar os recursos naturais. Além disso, ela fortalece a economia circular e gera renda para catadores e cooperativas locais. É um trabalho que beneficia toda a cidade”, afirmou o secretário.

Por determinação do prefeito Bruno Cunha Lima, a operação conta com 355 profissionais trabalhando em turnos diurno e noturno, com ações de varrição, capinação, catação, higienização e fiscalização do comércio informal.

Além da coleta, também é realizada a lavagem diária do Parque do Povo e de ruas próximas com carros-pipa, logo após o encerramento dos shows, entre a madrugada e o início da manhã.

Como o público pode colaborar?

A Prefeitura orienta a população e os visitantes a contribuírem com a limpeza e a reciclagem durante a festa:

Separe corretamente o lixo reciclável (latas, garrafas PET, papel e papelão) e descarte nas lixeiras específicas;

Evite jogar resíduos no chão e utilize os pontos de coleta espalhados pelo evento;

Apoie os catadores, permitindo que eles recolham materiais recicláveis com segurança e respeito;

Reduza o uso de descartáveis e prefira copos reutilizáveis, quando possível.

“Com a participação de todos, é possível fazer d’O Maior São João do Mundo também a maior festa sustentável do Brasil”, destacou o secretário da Sesuma.