A noite desta terça-feira (10) promete a irreverência e tradição dos trios do forró, além de diversas atrações para quem quiser visitar o PP. A animação começa às 18h e vai até 00h.

O público poderá curtir oito ambientes diferentes, com artistas regionais, celebrando forró, xote, e diversos outros ritmos. Além disso, também podem visitar os espaços que destacam a grandeza das manifestações culturais, como os Coretos dos Emboladores e da Catedral.

O dia também será marcado pela apresentação d’O Maior Quadrilhão Junino do Mundo e d’O Maior Bolo de Milho do Mundo, destaques campinenses que compõem o “Rank Brasil”. Ambos devem ter sua concentração na Pirâmide, no começo da tarde.

No final da tarde os portões da festa se abrem, convidando forrozeiros para curtir os palcos, os estabelecimentos gastronômicos e as diversas ativações. A festa no QG do Forró segue até 0h.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Pirâmide

Trio Tome Xote

Cabelinho Porto

Ilha Zé Lagoa

Trio Casa de Palha

Trio Pé de Moleque

Ilha Seu Vavá

Trio Araras do Forró

Trio Forrozão Sem Frescura

Ilha Zé Bezerra

Trio Agrestino

Trio Chapéu Virado

Coreto Catedral

Messias Oliveira

Coreto Emboladores

Asa Branca e Sabiá

Palco Cultural

Thiago LK e Forró da Majestade

Desmantelo do Forró

Quadrilhódromo

Trio Palmeira

Escola Arco-íris