Maior São João do Mundo: Campina Grande quebra dois recordes e faz história

Campina Grande reafirmou, mais uma vez, sua posição como palco da maior festa junina do planeta. Em 2025, o “Maior São João do Mundo” conquistou dois novos impressionantes recordes: o maior quadrilhão junino do mundo, com 1303 pares, e o maior bolo de milho do mundo, com 49,41 metros de comprimento e 692,14 kg.

A conquista dupla foi validada pela empresa Rank Brasil, responsável pelo reconhecimento oficial dos feitos. Os dois marcos celebram não apenas a grandiosidade da festa, mas também a união entre gerações, inclusão social e valorização da cultura nordestina.

“Todos os anos é uma honra estar aqui novamente. A expectativa para 2025 é ultrapassar os 1.280 pares de 2024 — basta um par a mais pra bater o recorde. O espaço está bem otimizado, tudo muito organizado, e estamos confiantes que vamos conquistar mais esse título. A contagem é feita por uma equipe grande, enquanto os pares continuam dançando até o fim. Depois, uma foto aérea registra o momento pra validar o recorde como a maior quadrilha dançando ao mesmo tempo”, destacou Cadari Luciano, fiscal do Rank Brasil.

O maior quadrilhão do mundo

A concentração começou cedo, mas a contagem oficial teve início às 15h e se estendeu até as 15h36. Ao final, exatos 1303 pares foram contabilizados, superando a marca anterior de 2024, quando 2.560 quadrilheiros — o equivalente a 1280 pares — participaram do evento realizado no Parque do Povo, principal polo dos festejos em Campina Grande.

O quadrilhão reuniu estudantes da rede municipal, pessoas com deficiência, idosos, beneficiários dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e outros grupos atendidos por políticas públicas locais. Foi um verdadeiro encontro de gerações, onde todos dançaram juntos em nome da cultura.

Dona Maria Luiza, de 76 anos, participa do quadrilhão desde 2018 e não esconde o entusiasmo:

“Eu me preparo o ano todo pra viver esse momento, e convido todas as minhas amigas a dançarem comigo. Eu tenho uma alegria de montar meu figurino todo ano, pois pra mim a melhor época do ano é o mês de junho, pelas vestimentas, pelo clima, mas principalmente pelo forró”, contou emocionada.

O maior bolo de milho do mundo

Após o quadrilhão, o público pôde celebrar com outro símbolo da festa: o maior bolo de milho do mundo. Em 2025, Campina Grande quebrou seu próprio recorde com 49,41 metros de comprimento e 692,14 kg, mantendo o título que detém desde 2018, quando a iguaria media 39,86 metros e pesava 544 kg. Em 2024, o bolo já havia chegado a 47,07 metros e 655 kg.

A Padaria São Francisco, sob liderança da confeiteira Yomanna Neiva, foi a responsável pela preparação do gigante. A receita impressiona pelos números:

* Mistura para milho: 180 pacotes

* Ovos: 7 mil unidades

* Leite: 600 litros

* Leite condensado: 800 unidades

* Creme de leite: 800 unidades

* Coco ralado: 25 kg

* Milho em espiga: 500 unidades

* Manteiga imperial: 120 kg

A dona de casa Josilene Silva, que foi assistir ao filho dançar, aproveitou para provar o bolo. “Vim com a minha família pra assistir meu filho dançar e aproveitei pra provar do bolo do Maior São João do Mundo. É sempre um espetáculo, tá uma delícia. Valeu a pena o tempo de espera”, contou.

Os dois recordes são resultado de uma grande ação intersetorial entre diversas instituições, como a Prefeitura de Campina Grande, por meio das secretarias de Cultura, Assistência Social, Educação, Juventude, Esporte e Lazer, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, além da Arte Produções e da participação ativa de entidades como o Instituto dos Cegos.

*Vídeos David Lima/ Arte Produções