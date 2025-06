*Vídeo: ParaibaOnline

Em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta segunda-feira (9), Paulineto Sarmento, representante da Secretaria de Assistência Social de Campina Grande, destacou a importância da ação intersetorial desenvolvida pela Prefeitura para coibir crimes e garantir a proteção integral de crianças e adolescentes durante O Maior São João do Mundo.

Segundo ele, a iniciativa — que já acontece há dez anos — envolve não apenas a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), mas também as secretarias de Educação, Saúde, Desenvolvimento, Esporte e Lazer, além de todos os órgãos de proteção à infância e juventude do município.

“É uma ação muito interessante e, como falamos em ação intersetorial, mesmo a Semas sendo o carro-chefe, toda a Prefeitura está envolvida. Estamos desde fevereiro estudando como colocar em prática esse trabalho, que segue os limites impostos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente”, afirmou Paulineto.

A ação segue também as diretrizes de uma portaria específica emitida anualmente pela Justiça, com orientações sobre a presença de menores no Parque do Povo, principal palco dos festejos juninos. O secretário reforçou que a presença de crianças deve ser acompanhada por cuidados redobrados.

“Orientamos que crianças de zero a um ano não frequentem o Parque do Povo e, se forem, permaneçam apenas na área do Parque Evaldo Cruz, onde há menos barulho. Já crianças de 1 a 5 anos devem ficar até as 22h. De 6 a 12 anos, até meia-noite. Adolescentes de 12 a 16 anos também devem sair até esse horário”, explicou.

Paulineto ressaltou ainda que o objetivo da ação é garantir que as crianças e adolescentes tenham acesso à cultura popular nordestina de forma segura e responsável.

“Queremos que elas vivenciem o São João, que tenham acesso à cultura, mas um acesso responsável”, concluiu.

A ação preventiva será mantida durante todo o período dos festejos e contará com equipes de plantão, pontos de apoio e campanhas educativas voltadas para pais, responsáveis e frequentadores da festa.