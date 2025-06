O forró tomou conta da noite de domingo (8) d’O Maior São João do Mundo. Provando-se como um gênero adaptável e que se reinventa diante das atualizações do mundo moderno, o ritmo deu o tom à festa em várias estilizações.

Abrindo a programação, a banda paraibana Forró Pegado trouxe muita animação e canções conhecidas pelo público, que cantou junto ao vocalista Douglas Pegador.

Em sequência, Santanna, o Cantador, dono de sucessos como “Bote tempo” e “Lembrança de um beijo” subiu ao palco com toda a tradição de seu repertório e emocionou o Parque do Povo. O cearense falou da abrangência da cadeia produtiva do forró, que é principal ritmo do São João e exaltou Luiz Gonzaga pela criação e inserção do gênero nos festejos.

E como não poderia faltar uma voz feminina nesta noite tão especial, Taty Girl continuou a festa. Nome consagrado entre as forrozeiras nordestinas, a artista não escondeu a felicidade de cantar no Parque do Povo, disse estar honrada por representar o forró e garantiu um repertório inteiro do gênero com músicas como “Louca” e “Se não valorizar” e “Lábios divididos”.

Fechando o domingo, o sergipano Natanzinho Lima, do hit “Me apaixonei por essa morena”, garantiu que a animação continuasse lá no alto para o público que aguentou uma maratona de forró.

O estreante n’O Maior São João do Mundo disse estar nervoso, mas muito feliz: “É uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. É um sonho pra qualquer cantor cantar em cima desse palco”.

Seja com forró estilizado ou pé de serra, O Maior São João do Mundo é lugar de forrozear e Campina Grande sempre valoriza a sanfona, a zabumba e o triângulo.