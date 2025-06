Milho verde movimenta a Feira Central de Campina Grande no mês de São João

Com a chegada do mês de junho, o clima junino toma conta de Campina Grande — e na Feira Central, o milho verde já é um dos grandes protagonistas. Nas bancas, o cheiro e a cor do milho fresco atraem os clientes que começam a se preparar para as tradicionais receitas da época, como pamonha, canjica e milho cozido.

O comerciante Alexandro Ramos conta que desde o início do mês já começou a expor o produto para “acostumar o povo a ver milho”. Ele explica que os preços variam de acordo com a quantidade e que, mesmo com um pequeno aumento neste ano, as vendas estão animadas.

“A unidade, se for pra pessoa escolher, eu faço 6 por 10 reais. A mão, com 50 espigas, tá saindo por 70 reais”, explicou. “O milho tá vindo do Rio Grande do Norte, então tem esse custo com a viagem, combustível e mão de obra. Por isso subiu um pouco esse ano”, justificou Alexandro.

Já a comerciante Cleonice Nascimento Gomes, que há 10 anos vende milho na Feira Central, também está animada com o movimento. Ela não se limita à feira e comercializa o milho verde também no bairro Zé Pinheiro, especialmente nos dias mais próximos do São João.

“O mês todo de junho a gente costuma vender o milho verde aqui na Feira e também lá no Zé Pinheiro. E tem saído bem, viu? Junho é época boa, o povo procura muito”, afirmou.

Cleonice também trouxe os preços atualizados.“A mão, com 52 espigas, está saindo por 70 reais. E sete espigas por 10 reais.”

Enquanto as bancas se enchem de clientes, a tradição se renova. Famílias já se organizam para os encontros juninos e para manter viva a cultura nordestina à base de receitas caseiras. Pamonha, canjica, curau e milho cozido são os verdadeiros reis da mesa durante o São João — e na Feira Central de Campina Grande, o sabor começa ali, entre sorrisos, negociações e muita festa.

Ouça: