Campina Grande foi destaque na manhã desta segunda-feira, 9, no programa Hora 1, da Rede Globo, mostrando dois eventos paralelos, realizados dentro da programação d’O Maior São João do Mundo, que costumam atrair milhares de pessoas: O Maior Quadrilhão Junino do Mundo e o Maior Bolo de Milho do Mundo, que serão apresentados ao público nesta terça-feira, 11 de junho, a partir das 14h, no Parque do Povo.

O programa Hora 1 mostrou que a cidade está pronta para quebrar seus próprios recordes, que no ano passado foram de 1.280 pares de dançarinos no Quadrilhão Junino e de 655,9 quilos com o Maior Bolo de Milho do Mundo. Uma equipe do Rank Brasil estará na cidade para atestar e registrar o número de participantes do Quadrilhão e o tamanho e peso do Bolo de Milho.

O repórter Arthur Lira destacou que esses eventos, já esperados com ansiedade nos festejos juninos de Campina Grande, vão abrilhantar ainda mais a festa realizada no Parque do Povo, o conhecido Quartel General do Forró.

O Maior Quadrilhão Junino do Mundo é realizado pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), em parceria com a empresa Arte Produções. Para a realização do evento existe a parceria com outras secretarias e órgãos da administração municipal.

Maior Bolo de Milho do Mundo

A empresária Yomanna Neiva, uma das responsáveis pela padaria São Francisco, empresa responsável pela confecção do Maior Bolo de Milho do Mundo, que neste ano será denominado Parque do Povo, disse que é um grande orgulho para a empresa produzir um bolo que já é histórico e uma iguaria muito procurada neste período junino.

O secretário de Esportes, Juventude e Lazer de Campina Grande, Ronaldo Neto, disse que o Município tem a certeza que estes eventos paralelos, e já tradicionais n’O Maior São João do Mundo, valorizam a cidade, a cultura e se destacam por serem apresentados para o Brasil e para o mundo.

“O Maior São João do Mundo tem uma expectativa de movimentar, neste ano, mais de R$ 700 milhões. Isso impulsiona o desenvolvimento da cidade, do Estado e da região Nordeste. Então, estes eventos paralelos têm um apelo muito grande para a divulgação e para a manutenção da cultura e da história da nossa cidade Rainha da Borborema”, ressaltou Ronaldo Neto.

Recordes

Campina Grande conquistou pela primeira vez o título de Maior Quadrilhão Junino do Mundo em 2013, com 628 pares. Em 2014 o número aumentou para 716 casais. Em 2015, O Maior Quadrilhão Junino do Maior São João do Mundo teve a participação de 725 casais de dançarinos. Em 2016 foram 746 pares. Nos anos 2017 e 2018 foram estabelecidas as marcas de 885 e de 908 casais, respectivamente. Em 2019, 1.010 pares de dançarinos; em 2022 1.049 casais; 2023 foram 1.071 pares e, no ano passado 1.280 pares estabeleceram o novo recorde, atestado e registrado pelo Rank Brasil.

Em relação ao Maior Bolo de Milho do Mundo, sua realização e apresentação foi em 2019, com a especiaria medindo 39,86 metros e 544 quilos de bolo. E no ano passado o bolo, denominado de Parque do Povo em homenagem aos 160 anos de Campina Grande, mediu 47,07 metros de comprimento e 655,9 quilogramas.