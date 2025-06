Em João Pessoa, Viva Usina entra no clima junino com Sandra Belê e Xumbrego de Rabeca

Entre os dias 13, 14 e 15 de junho, a Usina Cultural Energisa recebe mais uma programação do Projeto Viva Usina, com atividades gratuitas e que valorizam a diversidade da cultura paraibana.

Em clima de festejos de São João, a cantora Sandra Belê traz o show ‘Nordestina’, unindo tradicionalidade e ousadia, por meio de sons que mesclam o forró, xote, xaxado e baião com o maracatu, a salsa, o rock, entre outros ritmos.

A apresentação começa às 20h, na Tenda da Música, e promete envolver o púbico com a energia e sentimento de pertencimento presente na arte de Sandra Belê.

A artista também preparou momentos de brincadeiras e manifestações características das tradições juninas, como quadrilha e correio elegante, que vão transformar a Tenda da Música em uma ilha de forró e muita animação.

O projeto Viva Usina 2025 é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, apoio do Instituto Energisa, patrocínio do Grupo Energisa e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal — União e Reconstrução.

Palco Bonde

A programação junina não para por aí. No Palco Bonde, às 21h, tem o show da banda Xumbrego de Rabeca, que traz um repertório com nomes de peso para a cultura nordestina, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos e Assisão. Liderado por Ninno Amorim, rabequeiro e amante do forró, a banda nordestina carrega ainda em suas apresentações referências a Mestre Ambrósio, Luiz Paixão e Maciel Salu, nomes consagrados no forró da rabeca.

Empreendedorismo criativo

De sexta a domingo, o Projeto Viva Usina recebe pela primeira vez a Feira Paraíba Vinil, principal evento dedicado à cultura do vinil em João Pessoa, com objetivo de promover o encontro de colecionadores, DJs, selos independentes, brechós e livreiros.

Além de 15 vendedores de discos, será possível também encontrar brechó, livros, café, cerveja artesanal, drinks e gastronomia em geral.

Criada em 2023, o evento celebra o vinil e o interesse constante do público pela retomada do disco nos últimos anos, reunindo milhares de pessoas por diversos espaços da cidade, oferecendo música, barracas de venda de discos, livros e também a famosa feira gastronômica.

“O consumo da música está mudando e as pessoas têm dado mais importância a experiências mais significativas e duradouras, uma resposta à efemeridade do streaming. A Paraíba Vinil evidencia isso, criando uma oportunidade para que as pessoas desfrutem dessa experiência que o vinil proporciona”, comentou Sérgio Pacheco, produtor da Feira Paraíba Vinil.

Mostra de Cinema

Em junho, o Viva Usina inova com a Mostra de Cinema, que acontece na sexta 13, às 20h, na Sala Vladimir Carvalho, com a exibição de duas produções paraibanas.

Falar sobre religiosidade, ancestralidade e resistência do Quilombo Caiana de Crioulos, na Paraíba é o principal objetivo de Caio Beltrão no documentário ‘Toque de Jurema’. Na obra, o diretor busca contar de forma sensível a força da Jurema como tradição viva, feminina e jovem.

Com versos que tocam a alma, homenagens que atravessam o tempo e vozes que resistem, a Mostra de Cinema conta também com a exibição do documentário ‘Cantoria Pé de Parede na Casa de Severo’, do diretor Flávio Santana.

Na obra audiovisual, Flávio Santana faz o espectador viver uma imersão poética na tradição da cantoria popular do sertão paraibano, encenado no Sítio Angiquinho, município de Monteiro (PB). Por meio do documentário, Flávio revela a beleza e a força da manifestação cultural viva, hoje quase esquecida por uma geração.

Cultura para o público infanto-juvenil

O Domingos na Usina preparou mais uma programação rica para toda a família. Às 16h, Palco Bonde, a Cia Sá Totonha apresenta ‘No reino da Pedra Fina’, projeto de literatura de cordel escrito pelo autor paraibano Leandro Gomes de Barros, considerado o ‘primeiro sem segundo’ da literatura de cordel. Com interpretação de Márcio Maracajá, a apresentação valoriza elementos da literatura de cordel e do teatro de bonecos.

Encerrando a programação, às 17h, na Sala Vladimir Carvalho, a Cia Circo do Asfalto chega com o espetáculo ‘Gran Circo Opará’, obra que mistura elementos circenses, do teatro e da manipulação de bonecos para descrever a história do circo mambembe em viagem pelo sertão brasileiro. Celebrando a cultura popular, a companhia constrói o enredo do espetáculo entrelaçando a história do circo com lendas e mitos do Rio São Francisco, usando a magia, o humor e a reflexão.