Coordenadora do Programa do Artesanato Paraibano destaca diversidade do 40° Salão do Artesanato

A coordenadora do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Marielza Rodriguez, esteve em Campina Grande para o lançamento da 40ª edição do Salão do Artesanato Paraibano. O evento, que já faz parte do calendário cultural e econômico do estado, promete movimentar a economia criativa e valorizar o trabalho de artesãos de diversas regiões.

Durante entrevista ao Paraíba Online, Marielza destacou a alegria em realizar mais uma edição e enfatizou a estrutura preparada para acolher os visitantes.

“É uma estrutura bacana, toda climatizada, esperando o turista, a família campinense, a família paraibana. Várias tipologias, Bodega Paraibana, gastronomia típica, apresentação folclórica… tudo que o paraibano e o turista gostam”, afirmou.

A coordenadora também ressaltou a participação ativa de mais de 500 artesãos nesta edição.

Confira a entrevista completa: