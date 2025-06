Cerca de 13 atrações animam O Maior São João do Mundo nesta segunda-feira

No Maior São João do Mundo todo dia é dia de música boa. Cerca de 13 atrações animam os oito palcos descentralizados do Parque do Povo nesta segunda-feira, das 18h à 00h, para quem quiser ir curtir e dançar muito forró.

As atrações espalhadas pelo PP se dividem na responsabilidade de embalar o “dois pra lá, dois pra cá”, e o jantar fica por conta das centenas de estabelecimentos de comida distribuídos pelo Parque. Além disso, o público pode se divertir nas ativações, participando de jogos e ganhando brindes.

Com diversão para todos os gostos, um dos grandes destaques do local continua sendo a decoração, que ganha o coração dos visitantes e rende os melhores registros. Celebrando a grandeza d’O Maior e Melhor São João do Mundo, e fazendo dele também o mais bonito para o coração de quem o visita.

Então aproveita o embalo do final de semana e vem curtir o Parque do Povo.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Pirâmide

Trio Marcio Queiroz

Forró da Sensação

Palco Cultural

Arthur Vaqueiro

Renatinha Furacão

Ilha Zé Lagoa

Trio Forró da Gente

Trio Forró Show

Ilha Seu Vavá

Trio Carlinhos Cantor

Trio Jeito Nordestino

Ilha Zé Bezerra

Trio Balançadinho

Trio Campeões do Forró

Coreto Catedral

Forró Fino

Coreto Emboladores

Francisco Sales e Jorge Aires

Quadrilhódromo

Trio Agrestino

Escola Criativa Idade