Mercados públicos de João Pessoa vendem milho verde para comidas juninas

Com a aproximação das festas juninas, o milho verde passa a ocupar o centro das atenções nas feiras livres e mercados públicos administrados pela Prefeitura de João Pessoa, sendo uma renda extra para os comerciantes e feirantes.

O aquecimento das vendas vai de maio a julho, marcada pelo aumento da procura para a preparação de iguarias tradicionais do período junino, como pamonha, canjica, bolo de milho, entre outras receitas.

O preço da ‘mão de milho’- equivalente a 52 espigas, tem variado de R$ 50 a R$ 60, dependendo da oferta e da qualidade do produto. Os consumidores podem encontrar o alimento, com casca ou sem, nos mercados públicos de Mangabeira e Bairro dos Estados, além das feiras de Oitizeiro, Rangel e Jaguaribe e o Mercado Central.

As festas juninas, marcadas por quadrilhas, trajes típicos e comidas regionais, reforçam a tradição do consumo de pratos à base de milho. O comerciante Eduardo dos Santos acompanha de perto esse aquecimento das vendas do milho verde nesse período há 25 anos.

Ele trabalha no Mercado Central e recebe os produtos de agricultores do Conde e até de Pernambuco. “Estamos vendendo a mão de milho entre R$ 50 e R$ 60. A unidade é R$ 1 a R$ 1,20, o mesmo preço do ano passado. Diariamente, vendemos de 100 a 150 mãos de milho”, afirmou.

Antônio Cassiano, conhecido como ‘Bitonho do Milho’, também trabalha no Mercado Central, profissão que exerce há 52 anos. “Nessa época, as vendas aumentam tanto que a gente trabalha muito mais. Tem dia que entramos pela noite”, revelou o comerciante. Ele trabalha com milho o ano todo e, nessa época, tem a ajuda da esposa, que empolgada com a animação do período junino, faz pamonha, mugunzá e canjica para vender.

O casal Ivanilda Santos e Arlindo Sena já aproveitou esse período para comprar o milho verde. “Pra mim é a melhor época do ano. Fica tudo muito bonito, a decoração, a música e as comidas, além dos encontros e reencontros com a família e os amigos”, disse Arlindo Sena.

As feiras de Jaguaribe e do Grotão são outros locais de comércio do milho verde. Um dos feirantes é José Cosme, conhecido como Cosminho, que mora em Mituaçu, município do Conde, mas vem diariamente a João Pessoa para vender seus produtos. “Por dia, eu vendo dez, vinte, trinta mãos de milho verde, depende do tempo”, comemora.

No Mercado de Cruz das Armas, a comerciante Maria de Fátima aproveita a época para ganhar um dinheiro extra com a venda de comidas típicas como mugunzá doce, canjica e pamonha. “Pra mim é muito bom esse período de São João. Todos os dias trago em torno de 25 canjicas e vendo tudo. O mugunzá trago um caldeirão e também não sobra nada”, declarou feliz. Fátima vende a canjica por R$ 5 o pote e a porção do mugunzá é R$ 4.

Para a comerciante, essa é a época de manter as tradições vivas. “É uma época de festa em que as pessoas revivem a infância e reúne a família. E o milho está no coração dessa festa. Aqui o pessoal vem na minha barraca e compra e quer levar pra família, pra dividir, comer junto”, afirmou.

Para o consumidor que quiser mais informações sobre os preços do milho verde e outros ingredientes dos pratos típicos, pode acessar a pesquisa realizada pelo Procon-JP, no dia 28 de maio. O link é https://www.joaopessoa.pb.gov. br/wp-content/uploads/2025/06/ TABELAMILHO30.pdf.

Festival do Milho – E o público ainda tem outra opção para a compra do milho verde. É o Festival do Milho, que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) realiza de 19 a 23 de junho na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no bairro José Américo.

A iniciativa esta na 9ª edição e deve reunir mais de 20 agricultores. Além do milho verde, os consumidores irão encontrar comidas típicas já prontas. A Cecaf está localizada na Avenida Hilton Souto Maior, nº 1.112, e funciona das 5h às 15h.