A Secretaria de Saúde de Campina Grande iniciou neste domingo, 8, as ações de imunização durante O Maior São João do Mundo, com a campanha Forró de Zé Gotinha, que está no seu terceiro ano. Houve vacinação no Parque Evaldo Cruz, das 17h às 21h. Na segunda-feira, 9 de junho, é o Dia Nacional da Imunização. Por isso, também haverá a ação de vacinação no Parque Evaldo Cruz, no mesmo horário.

O foco das ações é ampliar a cobertura vacinal da Influenza, bem como do HPV, cuja vacina está sendo ofertada para crianças e adolescentes de 9 a 19 anos. Todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização também estarão disponíveis, exceto a vacina da Dengue, que estará disponível no domingo na Casa da Vacina e nos demais dias da semana nas salas de vacina das UBS, Policlínicas nos seus respectivos horários de funcionamento para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

No dia 22, a mesma atividade será realizada na Vila do Artesão e, no dia 23 de junho, véspera de São João, haverá novamente a oferta de vacinação no Parque Evaldo Cruz, com a participação do personagem oficial do Zé Gotinha do Ministério da Saúde.

“É importante a participação de todos. A vacina do HPV, inclusive, está sendo ofertada de forma excepcional para o público de 9 a 19 anos somente até o dia 17 de junho, quando encerra a campanha nacional e ela volta a ser restrita ao grupo de 9 a 14 anos”, disse a coordenadora municipal de imunização, Samira Luna.