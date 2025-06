Distritos de Campina Grande arrastam forrozeiros de todos os lugares

Na manhã deste sábado (07) teve sanfoneiro puxando o fole logo cedo, a partir das 10h, nos palcos de Galante e Catolé de Boa Vista. E em São José da Mata a festa começou às 17, seguindo até às 22h.

“Acho que o São João de Galante é de suma importância para a nossa cultura paraibana, nordestina, brasileira e mundial, que nós estamos falando do Maior São João do Mundo. Então é uma honra imensa estar na grade de atrações desse evento”, comentou Nathan Vinicius, uma das atrações desse sábado no Palco Principal de Galante.

Centenas de forrozeiros também marcaram presença para curtir o Maior São João do Mundo nos quatro cantos da cidade e celebrar o primeiro final de semana nos Distritos.

A pernambucana Vera Souza veio com as amigas curtir o forró de Galante, saindo logo cedo para aproveitar ao máximo o distrito: “Vim hoje de Jardim Paulista, diretamente pra Galante pra curtir essa beleza que é esse palco aqui e essa turma maravilhosa”, comentou.

A festa de Galante recebeu Nathan Vinícius, Banda Styllus e Os 3 do Nordeste no Palco Principal, e vários outros artistas nos palcos espalhados pelo Distrito, como o Mercado Público e as Ilhas de Forró.

Além de Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata também fizeram parte da festa d’o Maior São João do Mundo, com xote, baião e xaxado, e hits que animaram o sábado dos moradores locais e visitantes.

Para aqueles que não conseguiram aproveitar a programação do sábado, o forró segue alegrando o domingo dos distritos, com diferentes atrações para todos os públicos.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA – DOMINGO

Galante – 10h às 17h

* Palco Principal

Forró Lampejo

Katia Cilene

Forró Pegado

* Mercado

Trio Rai Bezerra

Trio Forró da Massa

Trio Cigarro de Palha

* Ilha 01

Trio Rai Bezerra

Trio Forró da Massa

Trio Cigarro de Palha

* Ilha 02

Trio Galantense

Trio Raminho da Paraiba

Trio Taboca

* Catolé de Boa Vista

Trio Chapeu Virado

Trio Aconchego

Michel Barka

* São José da Mata – 17h às 22h

Trio Forró da Gente

Trio Serginho do Acordeon

Veronica Ryos