Quadrilhas campeãs de festival escolar se apresentam no Parque Evaldo Cruz

Sob a supervisão da Secretaria de Educação (Seduc), foi encerrado, na tarde desta sexta-feira, 06, no Quadrilhódromo do Parque Evaldo Cruz, o II Festival de Quadrilhas Juninas Escolares de Campina Grande.

Durante o último dia de apresentações, as quadrilhas encantaram o público com um show de cores, ritmo e coreografias. O evento foi iniciado na quarta-feira, 04, e reuniu mais de 1.200 estudantes, nos 3 dias de apresentações.

Nesta tarde de encerramento, se apresentaram as escolas Amaro da Costa Barros, a grande campeã na categoria Anos Iniciais, que compreende as séries de 1º ao 5º ano; além das escolas Lafayete Cavalcante, que levou o 2° lugar; e a Francisca Zena Brasileiro, 3° lugar.

Também se apresentaram as escolas da categoria Anos Finais, das turmas de 6º ao 9º ano. Nesta categoria, a Escola Padre Antonino levou o 1° lugar e se consagrou como bicampeã, já que também foi a grande vencedora do ano passado; seguida da Escola Anísio Teixeira, 2ª colocada; e Maria das Vitórias, em 3° lugar.

Para a coordenadora de Cultura da Seduc, Giseli Sampaio, o festival vai muito além de uma competição entre as quadrilhas juninas escolares.

“Nesta segunda edição, o festival veio mais robusto, porque teve adesão de mais escolas e mesmo as que já tinham participado da primeira edição, trouxeram uma forma ressignificada de apresentar o contexto coreográfico e o narrativo das quadrilhas juninas. Então é uma vitória celebrar, porque esse evento já surgiu grande, já nasceu robusto e vitorioso. Todos os participantes são vitoriosos por estarem aqui”, declarou.

O encerramento do evento também contou com a apresentação dos estudantes da Escola Municipal Monsenhor Sales, que fizeram uma participação especial no festival. Além deles, o público também acompanhou, como uma novidade deste ano, a coreografia dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), das escolas Amaro da Costa Barros; Manoel da Costa Cirne; e Antônio Alves. Foram escolhidos o rei e a rainha do cuscuz da categoria EJA.

Luciana Santos foi a rainha do cuscuz da EJA. “Eu adorei porque a gente ensaiou tanto na escola e ficamos muito felizes em saber que iríamos nos apresentar. Eu não dançava quadrilha desde criança e foi muito emocionante inclusive receber essa premiação “, disse a estudante.

O Festival de Quadrilhas Juninas Escolares foi criado em 2024, como forma de valorizar o trabalho desenvolvido pelas escolas municipais ao longo do mês de junho, quando a cidade realiza uma das mais importantes festas juninas do país. O evento promove a integração dos alunos com as manifestações culturais locais e fortalece os laços entre as escolas e suas comunidades.

Resultado Final – Casais (Anos Iniciais)

● Rei e Rainha do Milho: Escola Amaro da Costa Barros

● Casal Junino: Escola Amaro da Costa Barros

● Casal de Noivos: Escola Francisca Zena Brasileiro

Melhor Marcador: Escola Amaro da Costa Barros

Resultado Final – Casais (Anos Finais)

● Rei e Rainha do Milho: Escola Maria das Vitórias

● Casal Junino: Escola Anísio Teixeira

● Casal de Noivos: Escola Padre Antonino

Melhor Marcador: Escola Padre Antonino.