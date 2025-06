Parque do Povo: Quase 70 mil pessoas muito animadas

Nesta sexta-feira (6), que marca a largada do segundo final de semana da edição 2025 d’O Maior São João do Mundo, o Parque do Povo recebeu mais de 68 mil pessoas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Forrozeiros de todas as partes garantiram presença no arrasta-pé, para conhecer, celebrar ou matar a saudade da festa mais nordestina do Brasil.

O médico paraibano Iago Abrantes voltou ao evento com a esposa após 12 anos e se surpreendeu com as novidades e o crescimento da festa:

“Somos paraibanos, nascidos no sertão, mas com raízes muito fortes aqui na terra. Moramos em Natal e resolvemos matar a saudade d’O Maior São João do Mundo. Fazia 12 anos que a gente não vinha, e foi muito bom ter essa experiência novamente. Muita coisa diferente: o São João tá muito maior e com uma estrutura bem melhor”, destacou.

O público se dividiu entre os diversos palcos descentralizados e as atrações que animaram o Palco Principal. A noite começou com Nathan Vinícius, campinense que homenageou o Maior São João do Mundo com o hit “Partiu PP”.

Já Dorgival Dantas embalou a multidão com sucessos como “Paixão Errada” e “Tarde Demais”, destacando o legado do forró e a importância dos músicos nordestinos na construção da história da festa.

Na sequência, Rey Vaqueiro celebrou a tradição do forró e a emoção de subir ao palco d’O Maior São João do Mundo.

“Ele é fenomenal, e a festa tá maravilhosa. Hoje deu muita gente, mas tá tranquilo. Eu estou feliz, com meus amigos e família — é o que importa”, comentou Gabriel Macedo, que veio curtir o show de Rey Vaqueiro com os amigos e familiares.

A pedagoga Luciana Macedo também aproveitou a noite ao lado do noivo e não escondeu a expectativa pelo show de Wesley Safadão.

“Vim por causa do show do Wesley Safadão e tô ansiosa, querendo muito ver ele. Além disso, todas as atrações deste ano estão muito boas. A decoração também está muito bonita, o Evaldo Cruz está lindo para tirar foto. Tudo relacionado à decoração me chamou a atenção”, destacou.

Fechando a noite celebrativa, Wesley Safadão trouxe ao Quartel General do Forró um repertório cheio de identidade. A cada acorde da sanfona e a cada verso cantado, ecoava o orgulho de ser nordestino. Em coletiva, o artista foi enfático: “Sem desmerecer nenhum outro artista, mas esse será o maior show que o Parque do Povo já viu.”

* Vídeo: Leydson Jackson