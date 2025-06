II Festival de Quadrilhas Escolares é destaque no programa Bom Dia Brasil

Com apresentação de Ana Paula Araújo, o programa matinal Bom Dia Brasil, exibiu hoje uma reportagem mostrando os feitos do II Festival de Quadrilhas, as preparações para a competição e a animação dos estudantes em participar ativamente da cultura Nordestina.

A reportagem de Ademar Trigueiro conta com imagens de ensaios, confecções de vestidos e acessórios, além de entrevistas com estudantes e professores da Escola Municipal Padre Antonino, vencedora do Festival de Quadrilhas do ano passado. Mostrando o esforço da comunidade escolar para participar do evento.

A cobertura da Rede Globo traz visibilidade não só para apreciação dos esforços dos estudantes, professores e gestores da Rede Municipal de Campina Grande, como também para a importância de eventos que incentivem a cultura e o resgate das quadrilhas juninas, como tem sido feito pela Secretaria de Educação.

A reportagem completa pode ser conferida no link:

https://www.instagram.com/reel/DKkHmOqMfhM/?igsh=MTRnN3M0Z2p5ZGRxbA==