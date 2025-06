Forró pra todo lado: Distrito de Galante terá 56 horas de música por fim de semana

O ritmo do forró ultrapassa os limites do Parque do Povo e toma conta dos distritos de Campina Grande. Neste final de semana d’O Maior São João do Mundo 2025, o tradicional distrito de Galante recebe uma programação especial e gratuita, com dezenas de atrações, muita animação e 56 horas de música a cada fim de semana.

Com quatro polos oficiais — Palco Principal, Mercado Público, Ilha do Forró 01 e Ilha do Forró 02 — a festa em Galante é uma extensão vibrante do São João campinense, reunindo moradores, turistas e forrozeiros de todas as partes para viver a autêntica experiência do São João raiz.

A estimativa é de cerca de 7 horas de música por palco, por dia, garantindo programação contínua e diversificada, com destaque para nomes consagrados do forró e bandas tradicionais que fazem parte da história do evento.

Além de movimentar a economia local e o turismo rural, o São João de Galante é um dos pontos mais aguardados por quem busca a essência junina: ruas enfeitadas, forró pé de serra, comidas típicas e a hospitalidade que só o povo nordestino sabe oferecer.

Confira a programação do palco principal neste final de semana de abertura:

Sábado – 7 de junho

Nathan Vinícius

Banda Styllus

Os 3 do Nordeste

Domingo – 8 de junho

Forró Lampejo

Kátia Cilene

Forró Pegado