Festival de Grupos Folclóricos encanta o público no Parque Evaldo Cruz

A sexta-feira foi de pura tradição e emoção n’O Maior São João do Mundo, com a programação cultural realizada pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura. A noite começou em grande estilo, com um belíssimo cortejo que percorreu o Parque Evaldo Cruz e adentrou o Parque do Povo, levando alegria, música e tradição para campinenses e turistas.

O desfile foi comandado pelos grupos folclóricos Raízes, Cabroar, Acauã da Serra, Tropeiros da Borborema, Ariús e Caetés, que deram um verdadeiro show de cores, ritmos e cultura popular.

A trilha sonora ficou por conta do forró pé de serra de Roninho do Acordeon — arte-educador e mestre sanfoneiro — acompanhado de seus talentosos alunos do curso de sanfona do Centro Cultural Lourdes Ramalho, além do regional do grupo Acauã da Serra, que garantiu o autêntico som nordestino durante todo o percurso.

Encantados, moradores e visitantes seguiram o cortejo em direção ao coração do Parque do Povo — a icônica pirâmide — formando uma multidão animada e emocionada com o espetáculo de tradição.

“Está muito animado isso aqui, estou pela primeira vez em Campina Grande e gostei muito. É tudo muito colorido, animado, e mais bonito ainda são as casas, as bandeirolas, os balões, a cidade está toda linda”, comentou Sandra Regina, do Rio de Janeiro.

Na sequência, a Pirâmide foi tomada pelas apresentações dos grupos folclóricos, que deram um verdadeiro espetáculo de dança, música e cultura popular, mantendo viva a essência do São João de Campina Grande e levando momentos inesquecíveis para todos que estiveram presentes.

A arquiteta Marli Aoki, que veio do Paraná conhecer O Maior São João do Mundo, afirmou estar deslumbrada com as apresentações e com o tamanho da festa.

“Nós somos de Cascavel, no Paraná, e a gente sempre ouviu falar do São João de Campina Grande, acompanhamos pela televisão, redes sociais, que é a maior festa, uma das maiores culturas brasileiras. Então tínhamos bastante curiosidade de vir conhecer e, até que enfim, deu certo. As apresentações culturais estão bem bacanas, estamos achando lindas, gostamos bastante. Estamos impressionados com a quantidade de gente aqui”, frisou.

Amanda Nascimento, há 14 anos no grupo Tropeiros da Borborema, destacou a emoção de se apresentar na Pirâmide, onde uma multidão assistia aos espetáculos e aplaudiam de pé.

“A história do Tropeiros, na verdade, se confunde com a história do Parque do Povo, do São João de Campina Grande. O grupo tem 43 anos e o São João 42. Então, para a gente, essas participações na programação sempre reforçam nosso papel, o nosso compromisso com a cultura, com o folclore, com a preservação de ser o grupo pioneiro, de ser um exemplo para os outros. É sempre um prazer estar aqui”, referendou.

A noite não parou por aí, e as apresentações culturais continuaram no Quadrilhodromo do Parque Evaldo Cruz. O espaço foi abrilhantado por uma linda apresentação da turma de sanfonas do Centro Cultural Lourdes Ramalho, coordenada pelo arte-educador Roninho do Acordeon, com clássicos do nosso forró.

Em seguida, o grupo Mulheres Arretadas deu o passo, com danças regionais, representando a força da mulher nordestina.