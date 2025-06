Veja as atrações desta sexta-feira no Parque do Povo

Saiba quem são as atrações nesta sexta-feira no Parque do Povo, em Campina Grande, no começo do segundo final de semana da edição 2025 do Maior São João do Mundo.

Pirâmide

18h- Festival de Grupos Folclóricos

21h- Chico Vaqueiro

00h- Soni Medeiros

Ilha Zé Lagoa

18h- Trio Carrilhões do Forró

21h- Trio Forró Bom Gosto

00h- Trio Forró de Boa

Ilha Zé Bezerra

18h- Trio As Morenas

21h- Trio Amados do Forró

00h- Trio Forró do Vicentão

Ilha Seu Vavá

18h- Trio Forró Pesado

21h- Trio Expressão do Forró

00h- Trio Farinha com Rapadura

Palco Cultural

18h – Ronny Oliveira

21h – Messias Melo

00h- Aline Suizy

Quadrilhódromo

14h às 17h- *Festival de Quadrilha Infantil* (Ian Sanfoneiro)

18h- Trio Tradição

20h- Grupo Mulheres Arretadas – CG e Junina Umbuarte- Umbuzeiro

Coretos

20h- (Catedral) Arrocho do Forró

21h- (Emboladores) Yrapuru da saudade e Sabiá da Paraíba

Palco Principal

19h- Nathan Vinícius

20h40- Dorgival Dantas

22h20- Rey Vaqueiro

0h40- Wesley Safadão

*Horários podem sofrer alterações sem aviso prévio