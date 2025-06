A gerente de Cultura do Sesi, Selenia Macedo, anunciou nesta quinta-feira (5), durante entrevista, a nova exposição “Arraiá Digital: Memórias Campinas São João”, que celebra a tradição junina de Campina Grande em formato interativo e tecnológico.

Com curadoria da professora e pesquisadora Cléa Cordeiro, a mostra resgata a história do São João através de personagens, objetos de memória, recortes históricos e recursos digitais.

“Nós estamos trazendo o antigo para o digital. É uma experiência para todas as idades, desde crianças até pessoas com mais de 100 anos, que vão se reconhecer nessa narrativa”, afirmou Selenia.

A exposição conta ainda com minidocumentário, quiz sobre Elba Ramalho, cabine fotográfica com adereços temáticos e homenagens a nomes como Ronaldo Cunha Lima, Capilé e Heraldo César.

“Trata-se de um projeto que une tradição e tecnologia, valorizando nossa cultura e memória coletiva”, destacou.

A mostra está aberta ao público no Sesi e promete ser uma verdadeira viagem emocional pela história do Maior São João do Mundo.