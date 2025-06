Saulo Queiroz revela detalhes do novo espetáculo em homenagem a Luiz Gonzaga

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o jornalista, ator e diretor teatral Saulo Queiroz compartilhou os bastidores da montagem “Lua, Lua – As quatro fases do Rei do Baião”, espetáculo que promete emocionar o público no Sítio São João este ano.

A peça é uma homenagem sensível e criativa a Luiz Gonzaga, construída a partir das quatro fases da lua – uma referência ao apelido carinhoso do artista, Seu Lua.

“A gente narra a história de Luiz Gonzaga desde a infância até o momento em que ele é levado a um patamar celestial, como uma figura quase santificada”, contou Saulo.

O tributo terá a presença do cover Luiz Bento, de Santa Luzia, cuja semelhança vocal e visual com o Rei do Baião impressiona. Ao vivo, a banda acompanhará os 12 atores que interpretam a trajetória do mestre do forró, numa mistura de música, dança e teatro.

Assista à fala completa de Saulo no vídeo abaixo: