Os shows no palco principal d’O Maior São João do Mundo, no Parque do Povo, serão retomados nesta sexta-feira (6). Com atrações como Wesley Safadão, Xand Avião, Dorgival Dantas e Santana passando pela festa neste fim de semana, a expectativa é de grande movimentação turística na cidade.

Pensando na recepção dessas pessoas, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, através das secretarias de Cultura (Secult) e Desenvolvimento Econômico (Sede), promoverá, a partir de hoje, uma ação de imersão em Cultura no aeroporto João Suassuna, levando quadrilhas juninas para se apresentarem durante o desembarque dos passageiros no terminal.

O primeiro voo deve pousar na Rainha da Borborema às 13h desta sexta, horário marcado para a primeira apresentação no local.

Segundo o coordenador de Turismo de Campina, Pablo Jatobá, essa é mais uma medida para cativar o público visitante que vem ao São João.

“Temos todo o cuidado com o público campinense, mas também temos a preocupação de proporcionar a melhor experiência possível para os que escolhem Campina, O Maior São João do Mundo, como destino. Então, além da boa estrutura do Parque do Povo e demais equipamentos espalhados pela cidade, vamos mostrar um pouco da nossa Cultura desde o momento que o turista pisa em solo campinense. E hoje é só o primeiro dia”, falou Pablo.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, também comemorou mais essa iniciativa da Gestão.

“Essa é uma medida que vem para não deixar dúvida que a Prefeitura quer sempre levar o São João para além do Parque do Povo. A gente tá sempre preocupado em fazer com que todos que cheguem a cidade e os que são daqui respirem a festa em todos os lugares. E, para trazer só um exemplo da riqueza cultural da nossa terra, nada melhor do que recepcionar quem chega em Campina com uma belíssima apresentação de quadrilheiros”, pontuou Tâmela.

O secretário de Cultura de Campina Grande, André Gomes, declarou que é uma alegria ver a cidade recebendo seus visitantes com o que temos de mais bonito: nossa cultura popular. Para ele, a recepção no aeroporto com quadrilheiros e trio de forró é uma forma simples, mas cheia de significado, de dar boas-vindas a quem chega pra viver o Maior São João do Mundo.

“A gente quer que, desde o primeiro passo em solo campinense, cada pessoa sinta o clima da festa, a força da nossa tradição e o carinho do nosso povo. É o jeito de Campina dizer: ‘Você chegou, e já faz parte dessa história. Essa é a missão da Secretaria de Cultura: valorizar nossas raízes, dar visibilidade aos nossos artistas e fazer com que a cultura esteja presente em cada canto da cidade — inclusive no aeroporto”, falou André.

Programação – Palco Principal – dias 6, 7 e 8 de junho

Sexta-feira (6)

Wesley Safadão

Dorgival Dantas

Rey Vaqueiro

Nathan Vinicius

Sábado (7)

Xand Avião

Léo Foguete

Gegê Bismark

Karkará

Domingo (8)

Taty Girl

Santana

Nathanzinho Lima

Forró Pegado