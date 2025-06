Será retomada nesta sexta-feira, 6 de junho, a programação cultural idealizada pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), para O Maior São João do Mundo. Os próximos dias contam com novas atrações e ampliação dos espaços, reforçando o compromisso com a valorização da cultura popular nordestina.

Além das tradicionais apresentações na Pirâmide Parque do Povo e no Quadrilhódromo, a programação passa a contemplar também a Vila do Artesão, importante polo de cultura e economia criativa da cidade. O novo espaço amplia as possibilidades para o público vivenciar a festa de forma ainda mais autêntica.

Durante o fim de semana, o público poderá conferir apresentações de grupos folclóricos consagrados, como Acauã da Serra, Tropeiros da Borborema, Ariús, Caetés, Raízes e Cabroar — reconhecidos pela preservação de danças, músicas e tradições juninas.

As quadrilhas juninas também seguem em destaque, com grupos de diversas cidades da Paraíba e representantes locais como a Junina Explosão Banns e Junina Arraiá do 40, respectivamente.

Outro atrativo é a participação de escolas públicas e privadas no Quadrilhódromo, que montam seus próprios arraiais em parceria com a Secult, fortalecendo ações de arte-educação e preservação da identidade regional. O Centro Cultural Lourdes Ramalho também marca presença com apresentações de sanfona, danças e encenações típicas.

A programação cultural segue ao longo do mês com festivais de quadrilhas exclusivos, incluindo uma Mostra de Campeãs do Festival Campinense. Mais detalhes serão divulgados em breve nos canais oficiais da Prefeitura de Campina Grande.

Dia 6

Desfile Junino

Concentração no Quadrilhódromo 18h

Raízes, Ariús, Caetés, Cabroar, Tropeiros da Borborema e Acauã da Serra

Quadrilhódromo

A partir das 20h

Grupo Mulheres Arretadas

Sanfonas do CCLR

Pirâmide

A partir das 20h

Festival de Grupos Folclóricos:

Raízes

Ariús

Caetés

Cabroar

Tropeiros da Borborema

Acauã da Serra

Dia 7

Ilhas de Forró

A partir das 19h

Ativação cultural com a Trupe Junina

Quadrilhódromo

A partir das 20h

Companhia de Dança Nordeste Vivo

Danças Populares do CCLR

Danças Ciganas do CCLR

Junina Explosão Banns

Dia 8

Vila do Artesão

A partir das 17h

Junina Arraiá do 40

Ilhas de Forró

A partir das 19h

Ativação cultural com a Trupe Junina

Quadrilhódromo

A partir das 20h

Instituto Castelinho Infantil

Junina Rosa dos Ventos