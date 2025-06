O Maior São João do Mundo ganhará projeção nacional mais uma vez nesta sexta-feira (6), em uma edição especial do Globo Repórter, da Rede Globo, sobre as tradições, os ritmos e os encantos das festas juninas do Brasil. O programa vai ao ar logo após a novela Vale Tudo e mostrará alguns detalhes dos preparativos para a festa em Campina Grande, além de muita cultura e forró.

A reportagem vai destacar como Campina Grande se transforma no mês de junho para receber milhares de turistas e celebrar as tradições nordestinas, mostrando os bastidores do evento e entrevistas com personagens que ajudam a dar vida à festa, como o decorador José Sereco, responsável pela ornamentação do Parque do Povo — coração do Maior São João do Mundo.

“É muito emocionante estar aqui mais um ano, é lindo colorir uma cidade e fazer uma entrega tão especial. Tivemos 12 pessoas na montagem, e lá no galpão, produzindo bandeira, mais 30. Todos de Campina Grande e todo material também é campinense, tudo comprado aqui. Faço questão de priorizar”, destacou Sereco.

Também serão mostrados os trabalhos manuais de confecção das bandeirinhas que decoram a cidade, as casas e o comércio neste período. Completando a trilha junina desta edição especial do Globo Repórter, o programa levará o nosso autêntico forró pé-de-serra para todo o Brasil, com a apresentação de um trio de forrozeiras que representam a força feminina.