Famílias aproveitam noite de quinta no Parque do Povo mesmo com chuva

A noite da última quinta-feira chegou com chuva e temperaturas mais baixas na Rainha da Borborema, mas não desanimou as centenas de famílias que decidiram curtir o PP. Além dos turistas, campinenses de todas as idades aproveitaram a tranquilidade desse sétimo dia de festa para conhecer e aproveitar a edição de 2025.

O Palco Cultural e as Ilhas de Forró garantiram a alegria de quem esteve pelo Parque, com cerca de oito horas de música em cada um dos quatro. Os restaurantes e lanchonetes espalhados pelo PP também fizeram a festa de quem deu uma passada rápida e de quem decidiu ir curtir o São João, como é o caso da campinense Neide Gomes:

“Eu vim no primeiro dia, no segundo e hoje que também tá sendo maravilhoso. Vim com a família e os amigos, e eu tô adorando a edição desse ano, tá ainda melhor que a do ano passado. Esse ano eu já vim três vezes e pretendo vir mais vezes, inclusive pro show de Simone Mendes, que eu amo e virei curtir”, comentou.

Já Jonatas Pereira veio ao Parque com esposa e filha, aproveitando os ambientes gastronômicos para lanchar e se divertir em família: “Hoje é um dia mais calmo e a gente trouxe a pequena pra dar uma olhadinha e curtir, e a gente aproveitou pra dar uma olhada no Palco Cultural e nas Palhoças. Tudo bem divertido, e deu pra curtir e dançar, e pra lanchar também alguns lugares”.