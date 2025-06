Diretor fala sobre o processo criativo do espetáculo sobre Luiz Gonzaga

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o diretor teatral Saulo Queiroz revelou os bastidores do espetáculo “Lua, Lua – As quatro fases do Rei do Baião”, grande atração do Sítio São João 2025. Com emoção e precisão, ele compartilhou como transformou a vida de Luiz Gonzaga em uma obra cênico-musical potente, sensível e fiel à trajetória do Rei do Baião.

O ponto de partida foi o convite feito por Tupac Dantas e João Dantas, que apresentaram um desafio claro: criar uma peça que homenageasse Luiz Gonzaga com a participação especial do cover Luiz Bento, que canta ao vivo durante toda a encenação.

A partir daí, começou o mergulho de Saulo em uma imersão profunda de escuta, leitura e pesquisa. “Ouvir Luiz Gonzaga de novo, com outra audição, foi fundamental. Eu precisava encontrar o ponto onde a narrativa musical dele se encaixasse com o texto. E não podia ser aleatório, porque as músicas de Luiz são narrativas por si só”, explicou Saulo.

O processo criativo, segundo ele, seguiu o que chamou de “briefing artístico”: uma orientação clara, como em roteiros de publicidade ou pautas jornalísticas. Havia também uma exigência técnica — um espetáculo de 50 minutos — e o compromisso de alinhar dramaturgia e música com fluidez e respeito à história real.

“Foi um desafio duplo: por um lado, você já tem o fio narrativo, que é a própria vida de Luiz Gonzaga. Mas o trabalho começa de verdade quando você precisa transformar isso em cena viva, com ritmo, emoção e coerência.”

Saulo também relembrou o sucesso das comédias “Machos” e “Fêmeas”, destacando como o teatro passou a dialogar com o São João, sem competir com ele. “As pessoas iam pro teatro e depois seguiam pro Parque do Povo. Ou seja, não atrapalhava, somava.”

Assista ao vídeo completo: