A cidade de Campina Grande vai em busca de mais recordes para o Maior São João do Mundo. Trata-se do Maior Quadrilhão Junino do Mundo e do Maior Bolo de Milho do Mundo. Os eventos, que já são esperados com ansiedade nos festejos juninos de Campina Grande, vão abrilhantar a festa, na tarde da próxima terça-feira, 10, a partir das 14h, no Parque do Povo, o conhecido Quartel General do Forró.

O Maior Quadrilhão Junino do Mundo é realizado pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), em parceria com a empresa Arte Produções. Para a realização do evento, outras secretarias e órgãos da administração municipal se somam a Sejel.

O secretário de Esporte, Juventude e Lazer de Campina Grande, Ronaldo Neto, disse que o planejamento e as ações para a realização do quadrilhão estão na fase final. Ele ressaltou, que a união da equipe da Sejel, a colaboração de outros órgãos e secretarias e o apoio irrestrito do prefeito Bruno Cunha Lima são de fundamental importância para o sucesso desses eventos que já são marcas registradas da secretaria de Esportes, dentro d’O Maior São João do Mundo.

“Estamos na expectativa de que Campina Grande, na terça-feira vindoura, vai quebrar mais uma vez seu próprio recorde no quadrilhão e no bolo de milho. Isso agrega valor e tradição ao Maior São João do Mundo e a nossa cidade. Estamos trabalhando com uma equipe dedicada, para que isso aconteça, porque quem ganha é a cultura a tradição que é mantida e seu povo”, comentou Ronaldo Neto.

Histórico dos Recordes

Campina Grande conquistou pela primeira vez o título de Maior Quadrilhão Junino do Mundo em 2013, com 628 pares. Ultrapassou a marca em 2014, reunindo 716 casais. Em 2015, O Maior Quadrilhão Junino do Maior São João do Mundo teve a participação de 725 casais de dançarinos, enquanto em 2016, o número de pares foi de 746.

Já nos anos de 2017 e 2018 foram estabelecidas as marcas de 885 e de 908 casais, respectivamente. Essa marca foi superada em 2019, com 1.010 pares de dançarinos. O ano de 2022 colocou no Parque do Povo 1.049 casais para dançarem o quadrilhão, estabelecendo seu novo recorde. Em 2023 o recorde foi superado, com a marca de 1.071 pares e, em 2024, 1.280 pares estabeleceram o novo recorde, atestado e registrado pelo Rank Brasil.

Em relação ao Maior Bolo de Milho do Mundo, sua realização e apresentação foi em 2019, quando a cidade Rainha da Borborema alcançou 39,86 metros e 544 quilos de bolo. O Maior Bolo de Milho do Mundo, na temporada passada, quebrou seu recorde, com 73 peças de 60 centímetros, totalizando 45 metros de comprimento e 653 quilogramas. O bolo de 2024, também denominado de Parque do Povo e que homenageou Campina Grande nos seus 160 anos, mediu 47,07 metros de comprimento e 655,9 quilogramas.