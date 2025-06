Anitta e Pedro Sampaio estarão na programação do Maior São João do Mundo

Campina Grande se prepara para um momento inédito na programação do Maior São João do Mundo. A BEATS, marca da Ambev e uma das patrocinadoras do evento, confirmou o retorno do artista Pedro Sampaio à cidade e a estreia da cantora Anitta, ícone da música pop nacional, no Parque do Povo.

O ‘BEATS MEGA SHOW’ acontecerá no próximo dia 18 de junho, véspera de feriado, no Parque do Povo, prometendo transformar o local em um verdadeiro festival de experiências sensoriais e musicais. A ação integra o calendário de ativações da marca, que busca intensificar sua presença nos principais eventos culturais do país.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Pedro Sampaio comentou sobre a novidade.

“Alô, alô Campina Grande! Aqui é o Pedro Sampaio e eu tô aqui pra contar uma novidade pra vocês. A convite de BEATS, eu tô chegando para o BEATS MEGA SHOW e dessa vez eu vou levar a Anitta comigo. Vai ser no dia 18 de junho, no Parque do Povo, com entrada gratuita. É só chegar e vir curtir junto com a gente e com a BEATS. A gente se vê lá, valeu!”, declarou o artista.

Anitta, que também atua como embaixadora e head de inovação da BEATS, celebrou a novidade com entusiasmo:

“Estou empolgadíssima pra essa participação, heim?! Quero ver todo mundo lá com BEATS na mão e muita animação!”, afirmou a cantora.