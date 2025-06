Pirâmide: Coração do Maior São João Mundo acolhe forró, tradição e cultura

A tradicional Pirâmide do Parque do Povo continua escrevendo sua história n’O Maior São João do Mundo, ano após ano. Na edição de 2025, o coração da festa receberá quase 90 bandas e trios de forró, além dos eventos que já fazem parte da tradição, como as apresentações dos grupos juninos, o “Casamento Coletivo” e a celebração dos novos recordes, com “Maior Bolo de Milho” e “Maior Quadrilhão do Mundo”.

Com shows de sexta a sexta, a partir desta semana, a Pirâmide segue se consolidando como patrimônio da cultura campinense. Além da programação do palco que fica no coração do Parque, o local deve acolher dezenas de espetáculos, como as apresentações de quadrilhas da cidade de Campina Grande e de todo Brasil e grupos folclóricos.

Além disso, parte dos eventos d’O Maior São João do Mundo também deve acontecer por lá. O tradicional “Casamento Coletivo” celebrará na Pirâmide o amor e a união de dezenas de casais, o mesmo local também assistirá Campina Grande quebrando seus próprios recordes, com o “Maior Quadrilhão do Mundo” e “Maior Bolo de Milho do Mundo”.

A novidade desse ano será o “Campina Feita À Mão”, um desfile de incentivo e valorização à produção dos artesãos locais, promovido pela primeira-dama Juliana Cunha Lima junto à Prefeitura de Campina Grande e à Arte Produções.

Durante os 38 dias d’O Maior São João do Mundo, os quatro cantos do Parque do Povo e de Campina Grande respiram forró, celebram memórias bonitas e constroem novas histórias. Alguns lugare passam a compor o conjunto de ícones da festa junina, enquanto outros continuam se consolidando como um dos símbolos da Capital do Forró e do São João.

Programação Completa

06/06/2025 (Sexta-feira)

Festival de Grupos Folclóricos

Chico Vaqueiro

Soni Medeiros

07/06/2025 (Sábado)

Antonio Dean

Trio Chamego Bom

Banda Furacão Mix

08/06/2025 (Domingo)

Trio Ternura

Eterna Paixão

Pablo

09/06/2025 (Segunda-feira)

Trio Marcio Queiroz

Forró da Sensação

10/06/2025 (Terça-feira)

Trio Tome Xote

Cabelinho Porto

11/06/2025 (Quarta-feira)

Trio Ze de Otacilio

Gutiery Santos

Mister Jô

12/06/2025 (Quinta-feira)

Casamento Coletivo

Lidiane Oliveira

Barbosinha

13/06/2025 (Sexta-feira)

Junina Escurrega Mai Num Cai – CG

Junina Filhos de Campina – CG

Junina Moleka 100 Vergonha – CG

Banda Jessica Fernandes

Claudia Lemos

14/06/2025 (Sábado)

Ananias do Acordeon

Grupo Maria Lampião – CG

Junina Estrelas do Lumiar – Areia

Junina Culturarte – Aroeiras

Felipe Stan

15/06/2025 (Domingo)

Expressão Junina – CG

Junina Rojão do Forró – CG

Adeilma Lins

Fofim do Acordeon

16/06/2025 (Segunda-feira)

Trio Tradição

Mariah Medeiros e Banda

17/06/2025 (Terça-feira)

Trio Introdução Musical

A Pizadeira do Brasil

18/06/2025 (Quarta-feira)

Campina Feito à Mão | Desfile

Janine Lima e Banda

Adriano Moreno

Amaro Neto

19/06/2025 (Quinta-feira)

Trio Tradição

As Cangaceiras de Lampião – CG

Junina Gonzagão – Alagoas

Junina Jeito Matuto – Araçagi

Stefany Barreto

Italo Alves

20/06/2025 (Sexta-feira)

ASQUAJUR – Campeãs do Festival

Adailton Fidelis

Hugo Sanfoneiro

21/06/2025 (Sábado)

Trio Ze de Otacilio

ASQUAJUR – Campeãs do Festival

Forrozão Sem Frescura

Mega Love

22/06/2025 (Domingo)

Trio Triunfo do Forró

ASQUAJUR – Campeãs do Festival

Ridann e Forró Raiz

Flavio Riff

23/06/2025 (Segunda-feira)

Trio Chamego Bom

ASQUAJUR – Campeãs do Festival

Wellson Lima

24/06/2025 (Terça-feira)

Trio Ze Ramirez

Vaneide Araujo

Banda Ficção

25/06/2025 (Quarta-feira)

Trio Luccas Paiva

Impacto X

Buzão da Farra

26/06/2025 (Quinta-feira)

Trio Triunfo do Forró

Junina Mistura Quente – Boa Vista

Companhia de Teatro e Dança – Gado Bravo

Junina Xodó do Cariri – Tigre

Forró do Mexerica

27/06/2025 (Sexta-feira)

Trio Ze Ramirez

Junina Flor de Pitaia – Congo

Junina Raízes de Ouro – Ouro Velho

Junina Jovens da Roça – Custódia

Arthur Araujo

Ian Sanfoneiro

28/06/2025 (Sábado)

Trio Luccas Paiva

Junina Fazenda Brasil – Souza

Junina Tradição Junina – Arapiraca

Junina Fogo no Rabo – Queimadas

Cicero Romão

Gege Oliveira

29/06/2025 (Domingo)

Trio Triunfo do Forró

Junina Luar do Prata – Custódia

Ponto de Cultura Luar do Sertão – Custódia

Junina Rainha do Vale – Itabaiana

Luciano Vianna

30/06/2025 (Segunda-feira)

Trio Forrózeando

Zinho e Forró Penerado

01/07/2025 (Terça-feira)

Trio Mete Xote

Bhia Rodrigues

02/07/2025 (Quarta-feira)

Trio Forrózeando

Renatinha Furacão

03/07/2025 (Quinta-feira)

Trio Ze Ramirez

Junina Notável do Cariri – Coxixola

Junina Filhos da Dança – Sumé

Grupo Flor de Caibeira – Caraúbas

Sheila Borges

Forró Feitiço

04/07/2025 (Sexta-feira)

Trio Triunfo do Forró

Junina Expresso do Litoral – Cabedelo

Junina Tá Pegando Fogo – Aroeiras

Junina Comunidade Matuta – Lagoa de Roça

Marcio Queiroz

Quenturinha do Forró

05/07/2025 (Sábado)

Junina Terra dos Fortes – Taperoá

Junina Arraiá Pé de Serra – Queimadas

Junina Lagero Seco – João Pessoa

Erick Silva

Veronica Ryos

06/07/2025 (Domingo)

Trio Xote Estilizado

Junina Dona Cica – Alagoas

Junina Raio de Luz – Alagoa Nova

Junina Moleka 100 Vergonha – CG

Forró Estiloso

Lúcio e Léo