Nesta quarta-feira (4) o Maior São João do Mundo chega no sexto dia de forró e muita animação, com atrações nos palcos descentralizados e um grande fluxo de forrozeiros de todos os lugares. Para cair no arrasta-pé não precisa esperar a programação no Palco Principal, basta carregar consigo o sentimento dos festejos juninos e usufruir as múltiplas possibilidades para viver a experiência d’O Maior São João do Mundo.

Os visitantes, de diferentes cidades e estados, se dividiram entre o forró em vários pontos do Parque e as brincadeiras e jogos das ativações. Também marcaram presença na destacada roda-gigante do PP e no Parque Evaldo Cruz.

Davi Nepomuceno foi com um grupo, dividido entre campinenses e pessoenses, e aproveitou a quarta para visitar e se divertir no Maior São João do Mundo:

“A gente veio turistar e celebrar nossa cultura, e aproveitar pra se divertir nas barraquinhas. Ganhamos chapéu no karaokê e gostamos muito. Estamos quase zerando essas brincadeiras”, comentou o estudante.

Já os irmãos Milton e Jorge Rolim aproveitaram o intervalo na viagem a trabalho para curtir a festa. Liderando um grupo de cearenses, Jorge revisitou o Parque do Povo ao lado do irmão, que veio pela primeira vez.

“Tenho que parabenizar Campina Grande. É encantadora pela estrutura, organização e limpeza. E o São João tem uma estrutura que eu não imaginava, tanto em beleza quanto em estrutura, atendimento e tudo mais. Estou encantado”, comentou o agente de turismo Milton.

Além disso, grupos do sertão paraibano e de municípios da macrorregião de Campina Grande celebraram a comida regional nos diversos estabelecimentos gastronômicos.

“Adorei a variedade, tem opções para todos os gostos, diversos ambientes, lugares com nomes diferentes e divertidos. Muito legal passear por cada rua”, comentou Ana Maria, moradora de Junco do Seridó.

Embora o Palco Principal só retorne a programação de shows na sexta-feira (06), o QG do Forró continua sendo o epicentro da diversão, comida de qualidade e música boa, todos os dias da semana.

