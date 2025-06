Maior São João do Mundo: Secretaria de Cultura expande programação cultural

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult/CG), expandiu a programação cultural d’O Maior São João do Mundo, reforçando o compromisso de valorizar e preservar as tradições que fazem desta festa um dos maiores símbolos da cultura popular brasileira. A programação cultural será retomada nesta sexta-feira, 6 de junho, e chega com novidades, ampliando os espaços e as atividades que integram o calendário junino.

Além das tradicionais apresentações no Parque do Povo e no Quadrilhódromo, a programação da Secult passa a abranger também a Vila do Artesão — importante polo de cultura e economia criativa da cidade — proporcionando ainda mais oportunidades para o público vivenciar o São João de forma autêntica, celebrando as raízes nordestinas.

Nos próximos dias de festa, o público poderá conferir apresentações especiais de renomados grupos de tradições folclóricas, como Acauã da Serra, Tropeiros da Borborema, Ariús, Caetés, Raízes e Cabroar. Com décadas de atuação, essas companhias são referência na preservação das danças, músicas e costumes que celebram a fé e a cultura popular, elementos essenciais e inseparáveis das festas juninas.

As quadrilhas juninas também ocupam lugar de destaque. Agremiações de diferentes cidades paraibanas estarão presentes, somando-se às pratas da casa, como Expressão Junina, Arraiá do 40 e a recém-chegada Junina Atrevida, que estreia na programação oficial. Os grupos prometem levar brilho, cor e emoção, reafirmando a importância desta manifestação cultural que atravessa gerações.

Outro ponto forte desta edição é o envolvimento das escolas municipais e privadas, que, em parceria com a Secult, montam seus próprios arraiais no Quadrilhódromo. A iniciativa fortalece o trabalho de arte-educação, utilizando a cultura popular como ferramenta de ensino e de preservação da identidade regional. As turmas do Centro Cultural Lourdes Ramalho (CCLR) também marcarão presença com apresentações de sanfona, danças populares e encenações típicas, envolvendo crianças, adolescentes e adultos em uma grande celebração comunitária.

Um dos momentos mais aguardados da programação cultural é, sem dúvida, o tradicional Casamento Coletivo, que acontece no dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio. Este evento, além de festivo, possui grande relevância social, proporcionando a 100 casais a oportunidade de oficializar sua união civil em uma cerimônia coletiva, repleta de simbolismo e emoção.

Vale destacar que esta programação é apenas um recorte do que a Secretaria de Cultura preparou para a edição deste ano d’O Maior São João do Mundo. A festa contará ainda com festivais exclusivos de quadrilhas juninas e a aguardada Mostra de Campeãs do Festival Campinense. As datas e detalhes das próximas atrações serão divulgados em breve nos canais oficiais da Prefeitura de Campina Grande.

Com essa ampliação, a Secult reafirma seu compromisso com a preservação e a valorização da cultura popular, transformando O Maior São João do Mundo em um espaço ainda mais plural, inclusivo e representativo da identidade nordestina.

Veja a programação:

Dia 6

Desfile Junino

Concentração no Quadrilhódromo 18h

Raízes, Ariús, Caetés, Cabroar, Tropeiros da Borborema e Acauã da Serra

Quadrilhódromo

A partir das 20h

Grupo Mulheres Arretadas

Sanfonas do CCLR

Pirâmide

A partir das 20h

Festival de Grupos Folclóricos:

Raízes

Ariús

Caetés

Cabroar

Tropeiros da Borborema

Acauã da Serra

Dia 7

Ilhas de Forró

A partir das 19h

Ativação cultural com a Trupe Junina

Quadrilhódromo

A partir das 20h

Companhia de Dança Nordeste Vivo

Danças Populares do CCLR

Danças Ciganas do CCLR

Junina Explosão Banns

Dia 8

Vila do Artesão

A partir das 17h

Junina Arraiá do 40

Ilhas de Forró

A partir das 19h

Ativação cultural com a Trupe Junina

Quadrilhódromo

A partir das 20h

Instituto Castelinho Infantil

Junina Rosa dos Ventos

Dia 9

Quadrilhódromo

A partir das 20h

Escola Criativa Idade

Dia 10

Quadrilhódromo

A partir das 20h

Escola Arco-íris do Saber

Dia 11

Vila do Artesão

A partir das 17h

Junina Flor de Lampião

Quadrilhódromo

A partir das 20h

Escola Arco-íris do Saber

Dia 12

Quadrilhódromo

A partir das 20h

Escola Padre Anchieta

Pirâmide

A partir das 18h

Casamento Coletivo

Dia 13

Vila do Artesão

A partir das 17h

Junina Escurrega Mai Num Cai

Desfile Junino

Concentração na Pirâmide 18h

Raízes, Ariús, Caetés, Cabroar, Tropeiros da Borborema e Acauã da Serra

Quadrilhódromo

A partir das 20h

Festival de Grupos Folclóricos:

Raízes

Ariús

Caetés

Cabroar

Tropeiros da Borborema

Acauã da Serra

Pirâmide

A partir das 20h

Junina Escurrega Mai Num Cai

Junina Filhos de Campina

Junina Moleka 100 Vergonha

Dia 14

Vila do Artesão

A partir das 17h

Junina Arraial em Paris

Ilhas de Forró

A partir das 19h

Ativação cultural com a Trupe Junina

Quadrilhódromo

A partir das 20h

Junina Flores Bela

Junina IESA

Junina Serra Branca

Junina Herois da Seca

Pirâmide

A partir das 20h

Grupo Maria Lampião

Junina Estrelas do Lumiar

Junina Culturarte

Dia 15

Vila do Artesão

A partir das 17h

Junina Cestinha de Flores

Ilhas de Forró

A partir das 19h

Ativação cultural com a Trupe Junina

Quadrilhódromo

A partir das 20h

Escola Pingo de Mel

Expressão Junina

Junina Rojão do Forró

Pirâmide

A partir das 20h

Expressão Junina

Junina Atrevida

Junina Rojão do Forró.