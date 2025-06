Veja os cuidados com a energia elétrica durante os festejos juninos

A bandeirola é um símbolo do São João e muitos aproveitam o mês de junho para decorar as ruas e residências. Para evitar acidentes com a rede elétrica, a Energisa reforça que é preciso realizar a decoração em locais adequados e seguir todas as orientações de segurança para evitar acidentes.

Uma das orientações mais importantes é não pendurar as bandeirolas nos postes e fios elétricos. “Muito importante pendurar as bandeirolas em locais adequados, pois pode ocasionar choques elétricos, interrupção do fornecimento de energia e acidentes fatais. Não é recomendado o uso de enfeites de metais, independente do local, caso queira fazer uso desses materiais, que seja utilizado adereços isolantes, como borracha e silicone, para evitar o risco de condução de energia”, alerta a gerente de manutenção e construção da Energisa, Danielle Formiga.

Os fogos de artifícios também são muito utilizados nesta época, mas é importante prestar atenção onde eles serão colocados, para que não atinja a rede elétrica. Já no caso das fogueiras, deve-se observar a distância em relação à rede, pois o fogo ou o calor excessivo podem danificar cabos e estruturas, causando curtos-circuitos e interrupção do fornecimento de energia.

Em casa, também é preciso reforçar alguns cuidados para decorar e aproveitar os festejos com segurança. Ao escolher os locais que ganharão a decoração temática é necessário respeitar os pontos de energia. “Os bocais de lâmpadas jamais devem ser utilizados como suporte para pendurar enfeites como balões e bandeiras. Além de choques elétricos, essa prática pode provocar incêndios”, alerta a gerente.

Dicas de segurança

– Jamais solte fogos de artifícios ou acenda fogueiras próximo aos postes, fios e outros equipamentos de rede elétrica;

– Não pendure bandeirolas nos postes de energia elétrica, pois pode ocasionar choques elétricos, interrupção do fornecimento de energia e acidentes fatais;

– Evite colocar vários equipamentos em uma mesma tomada, fazendo uso de ‘T’, pois pode haver sobrecarga de energia ou aquecimento;

– Ligação clandestina é crime e coloca a vida de pessoas em perigo. Ligações provisórias para o São João devem ser solicitadas à Energisa;

– Não monte arraiais próximo à rede de energia;

– Não solte balões. Eles podem causar graves acidentes se atingirem a rede elétrica ou subestações;

– Estruturas metálicas devem estar devidamente aterradas;

– Nunca manuseie equipamentos eletroeletrônicos com o corpo molhado.