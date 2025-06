Tradição e alegria marcam o II Festival de Quadrilhas Escolares no Parque Evaldo Cruz

O Maior São João do Mundo 2025 recebe o Festival de Quadrilhas Escolares, promovido pela Secretaria de Educação de Campina Grande (Seduc).

O evento acontece nos dias 04, 05 e 06 de junho, sempre das 14h às 18h, no Quadrilhódromo, localizado no Parque Evaldo Cruz, e promete ser um espetáculo de cores, ritmos e tradição.

Com apoio da Arte Produções, o festival contará com a participação de 15 escolas da rede municipal de ensino, mobilizando cerca de 1.200 pessoas entre alunos, professores, organizadores.

A programação celebra o envolvimento das comunidades escolares na preservação da cultura popular nordestina, e marca o início das festividades juninas da cidade.

As quadrilhas, de origem francesa, chegaram ao Brasil no período colonial e ganharam forte identidade no Nordeste. Em Campina Grande, elas são ensinadas e vivenciadas nas escolas desde os primeiros anos do Ensino Fundamental até a Educação de Jovens e Adultos (EJA), garantindo que a tradição se mantenha viva e pulsante entre as novas gerações.

Um dos momentos mais esperados será a coroação da Corte Junina, com a escolha do Rei e da Rainha do Milho, além do Casal de Noivos Juninos, representando diferentes faixas etárias. As três melhores quadrilhas do festival receberão premiações como forma de reconhecimento pelo empenho, criatividade e beleza das apresentações.

Mais do que um concurso, o Festival de Quadrilhas Escolares é um grande encontro entre a escola e a cultura popular, onde o ensino, a arte e a tradição se misturam para emocionar e encantar. É nesse clima de festa e identidade que Campina Grande reafirma seu papel de guardiã do São João mais autêntico do Brasil.