Saiba detalhes da atuação do Corpo de Bombeiros no Parque do Povo

*Vídeo: ParaibaOnline

O Corpo de Bombeiros da Paraíba tem atuado com reforço máximo durante os dias de festa no Parque do Povo, em Campina Grande. Em entrevista à Rádio Caturité FM, o major Tavares destacou a estrutura montada para garantir a segurança do público que participa do Maior São João do Mundo.

“Nos dias de pico, como na abertura da festa, tivemos 110 militares atuando a pé nas patrulhas, além de viaturas de combate a incêndio e viaturas de resgate”, informou o major.

Segundo ele, a operação é integrada com o Hospital de Trauma do Estado e com a Prefeitura Municipal. “É uma união da segurança pública com a saúde, para que os forrozeiros curtam com maior tranquilidade”, completou.

Fiscalização e prevenção junto aos comerciantes

Além do trabalho direto com o público, os bombeiros também realizam ações preventivas junto aos comerciantes que atuam no Parque do Povo. De acordo com o major Tavares, todos os estabelecimentos devem estar com o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros.

“O dever de casa é esse: estar com o certificado e com a estrutura adequada. A gente orienta para que cada ponto comercial tenha material de combate a princípio de incêndio”, explicou.

Ele também relatou a resistência de alguns comerciantes em investir na segurança mínima, mas reforçou a importância dessa prevenção.

“Às vezes o pessoal não quer colocar, mas a gente diz: se você perder o seu comércio, vai ser pior do que o valor desse material. É um dinheiro que vale muito mais”, alertou.

Brigadas de incêndio e orientações

O Corpo de Bombeiros ainda realiza orientações com as equipes que trabalham nos quiosques e barracas, indicando como agir em caso de incidentes.