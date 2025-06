PMCG reforça estrutura de atendimento de saúde no Parque do Povo

Durante o Maior São João do Mundo, a Prefeitura de Campina Grande reforçou a estrutura de saúde no Parque do Povo.

Segundo a coordenadora da operação, o posto médico funciona desde o primeiro dia da festa e já registrou mais de 270 atendimentos só no primeiro fim de semana.

Com 20 leitos, incluindo um de UTI, o posto conta com equipe completa e está preparado para todo tipo de ocorrência — desde mal-estar leve até casos mais graves. Equipes móveis também circulam pelo local para identificar e prestar primeiros socorros.

A maioria dos atendimentos está relacionada ao excesso de álcool e a crises de ansiedade, especialmente entre o público jovem.

A recomendação é: sentiu-se mal, procure o posto ao lado da pirâmide. A estrutura funciona durante todo o horário da festa.

Ouça o podcast.