Nova temporada ´Pelo Avesso´: a festa que mexe com todos os nossos sentidos

“Grande festa nordestina/ Forró a cada segundo/ Nós fazemos em Campina/ O Maior São João do Mundo”.

O verso acima, da verve do inesquecível poeta Ronaldo Cunha Lima, se eterniza a cada ano à medida em que se agiganta um evento que já é grande na duração e imensurável na participação: O Maior São João do Mundo de Campina Grande.

Para descortinar novos realces dessa alegre e irresistível festa popular, estamos iniciando mais uma temporada da série ´Pelo Avesso´, um conteúdo exclusivo do canal do YouTube e das redes sociais do ParaibaOnline, o site de notícias autônomo mais acessado da Paraíba.

No ´alavantú´ ´ dessa temporada uma entrevista com a professora universitária Cléa Cordeiro, que converteu o seu encantamento com as festas juninas numa permanente garimpagem e preservação de imagens marcantes do São João de Campina Grande.

Na conversa com o jornalista e acadêmico Arimatéa Souza, Cléa ressalta um aspecto pra lá de relevante: a festa tipicamente nordestina mexe com todos os sentidos humanos, de forma harmoniosa.

Curta a entrevista e compartilhe um momento ímpar da nossa cultura.

*Vídeo: ParaibaOnline