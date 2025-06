Sesc promove Arraiá 2025 em João Pessoa e Campina Grande

O clima junino já está no ar, e o Sesc Paraíba se prepara para realizar mais uma edição do seu tradicional Arraiá nas cidades de João Pessoa e Campina Grande. Com muita música, comidas típicas e toda a animação das festas nordestinas, os eventos prometem reunir o público para momentos de celebração, cultura e solidariedade.

Em João Pessoa, o Arraiá do Sesc acontece no dia 15 de junho, a partir das 14h, no Sesc Centro de Cultura, Arte e Esporte, com apresentações de Luciene Melo e Amazan, dois nomes consagrados que vão embalar a noite com muito forró e tradição.

Já em Campina Grande, no coração do Maior São João do Mundo, o Arraiá do Sesc será realizado nos dias 13 e 14 de junho, a partir das 18h, no Sesc Açude Velho. A programação conta com artistas regionais que prometem agitar o público com dois dias de muito arrasta-pé:

13 de junho (sexta-feira)

• Trio de Forró do Sesc Paraíba

• Kiel do Acordeon

• Osmídio Neto

14 de junho (sábado)

• Jeito Nordestino

• Amazan

• Forrozão Karkará

Os ingressos para os dois eventos já estão à venda pelo Sympla (links disponíveis nos canais oficiais do Sesc Paraíba) e, a partir do dia 9 de junho, também poderão ser adquiridos presencialmente nas Centrais de Relacionamento das unidades do Sesc em João Pessoa e Campina Grande.

Clique aqui para garantir seu ingresso!

Valores dos ingressos (para ambos os eventos):

• Inteira / Público geral: R$ 20 + 1kg de alimento não perecível

• Meia / Trabalhador do Comércio com Credencial Sesc, estudante, idoso ou PCD: R$ 10 + 1kg de alimento não perecível

É obrigatória a apresentação de documento que comprove o direito à meia entrada. Os alimentos arrecadados serão destinados ao programa Sesc Mesa Brasil, que repassará as doações a instituições sociais cadastradas nas duas cidades.

O Arraiá do Sesc é uma oportunidade para toda a família vivenciar o São João com segurança, estrutura e uma programação cultural de qualidade, valorizando os ritmos, sabores e tradições do povo nordestino.