Primeira segunda-feira do Maior São João do Mundo leva famílias ao Parque do Povo

Mesmo sendo início de semana, o Parque do Povo manteve o clima quente da festa junina mais tradicional do Brasil. Nesta segunda-feira (2), o coração do Maior São João do Mundo recebeu visitantes, especialmente famílias inteiras que aproveitaram a programação diversificada e os espaços acolhedores para curtir o arrasta-pé com tranquilidade.

Ambientes amplos, seguros e confortáveis garantiram a diversão dos pequenos, que correram e brincaram livremente enquanto os pais aproveitavam a noite de festa. A Vila Gastronômica da Arena Cidade funcionou a todo vapor, reunindo aromas e sabores típicos do período junino, com opções que iam do tradicional milho cozido ao elaborado escondidinho de carne de sol, agradando a todos os paladares.

No Palco Cultural, o público pôde prestigiar o talento de Ian Sanfoneiro, que levou forró autêntico e muita animação para quem passava pela área. Já nas palhoças, os trios de forró deram o tom da noite com muito xote, baião e arrasta-pé, reunindo casais, jovens e idosos em um verdadeiro resgate da tradição nordestina.

O que mais chamou a atenção foi a presença expressiva do público em plena segunda-feira, mostrando que o São João de Campina Grande é, de fato, um evento que pulsa diariamente, independente do dia da semana. Moradores e turistas se misturavam entre bandeirolas e fogueiras cenográficas, provando que a magia junina não escolhe data para acontecer.

Com estrutura organizada, segurança reforçada e programação cultural vibrante, o Parque do Povo segue sendo o principal ponto de encontro de quem busca celebrar o São João com alegria, tradição e o calor humano que só Campina Grande sabe oferecer.