O Maior São João do Mundo chega aos distritos em Campina Grande

No próximo sábado (07) os distritos de Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista recebem o Maior São João do Mundo. A programação de festas nos distritos vai de 07 de junho a 06 de julho, somando mais de 80 horas de forró a cada final de semana.

A festa, que acontece todos os anos, renova a alegria e a ansiedade no coração dos forrozeiros e dos comerciantes, que contam com o São João como uma fonte de renda extra.

Bianabel Amorim participa do São João de Galante há 20 anos, desde que decidiu vender crepes na rua de casa, em frente ao coração da festa. “Eu estou ansiosa, gosto muito de receber meus amigos e receber também gente de todos os lugares, a gente fica de braços abertos, oferecendo o nosso máximo. Espero que a edição desse ano supere o ano passado, e que a gente possa novamente festejar, trabalhando mas também tirando aquele tempinho para ir pra festa e dançar”, destacou a comerciante.

A agricultura e dona de casa Marcia de Oliveira mora em São José da Mata e sempre vai para a festa com a família e os amigos, contou que prefere a programação do Distrito e espera que o público prestigie as atrações deste ano.

Já Evair Oliveira, morador de Campina Grande, falou sobre a emoção que a festa traz para os corações de quem ama a festa: “É sempre uma emoção viver o São João da nossa cidade, e percebo que nos distritos isso também vai além da programação. É uma forma de fomentar o comércio desses polos e um jeito poético de dizer que todos pertencem ao Maior São João do Mundo. Espero muita alegria, forró e boas histórias para contar, com a minha esposa e o grupo de amigos com quem sempre vou, com pessoas vindas de Minas Gerais, Brasília, Recife, Natal e João Pessoa”, comentou o administrador.

Neste sábado tem zabumba, sanfona e triângulo logo cedo, das 10h às 17h em Galante e Catolé de Boa vista, e das 17h às 22h em São José da Mata.

Sábado

Galante – Palco Principal

Natan Vinicius

Banda Styllus

Os 3 do Nordeste

Mercado Público

Trio Amados do Forró

Trio Havai

Trio Ian Sanfoneiro

Ilha 01

Trio Amados do Forró

Trio Havai

Trio Ian Sanfoneiro

Ilha 02

Trio Carlinhos Cantor

Trio Djair e Parceiros do Forró

Trio Introdução Musical

Catolé de Boa Vista

Trio Chamego Bom

Trio Rai Bezerra

Forró Lampejo

São José da Mata

Trio Casa de Palha

Trio Forró da Serra

Stella Alves

No domingo o forró continua, nos mesmos horários e com mais de 40 horas de festa, distribuídas nos quatro cantos do Maior São João do Mundo:

Domingo

Galante – Palco Principal

Forró Lampejo

Katia Cilene

Forró Pegado

Mercado Público

Trio Rai Bezerra

Trio Forró da Massa

Trio Cigarro de Palha

Ilha 01

Trio Rai Bezerra

Trio Forró da Massa

Trio Cigarro de Palha

Ilha 02

Trio Galantense

Trio Raminho da Paraiba

Trio Taboca

São José da Mata

Trio Forró da Gente

Trio Serginho do Acordeon

Veronica Ryos

Catolé de Boa Vista

Trio Chapeu Virado

Trio Aconchego

Michel Barka.