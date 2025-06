O consumidor que vai comprar as comidas típicas das festas juninas, já prontas, precisa ficar alerta e consultar a pesquisa realizada nas padarias pelo Procon-JP porque as diferenças nos preços estão bastantes significativas, a exemplo do quilo do pão de queijo, R$ 57,91, que oscila entre R$ 24,99 (Imperial – Torre) e R$ 79,90 (Pão Doce Pão – Bairro dos Estados), variação de 263%.

A canjica, um dos alimentos mais presentes na mesa do cidadão nessa época do ano, está com preços na unidade do potinho médio entre R$ 6,50 (Pães e Água – Jardim Cidade Universitária) e 9,50 (Bonfim – Tambaú), diferença R$ 3,00 e variação de 46%.

Assim como a canjica, a pamonha não pode faltar nas festas juninas do pessoense, com a unidade do produto oscilando entre R$ 6,50 (Pães e Água – Jardim Cidade Universitária) e 9,50 (Bessamar –Jardim Oceania), diferença R$ 3,00 e variação de 46%.

A pesquisa do Procon-JP, que foi realizada no dia 02 de junho em 19 estabelecimentos, traz preços de 28 itens como pamonha, canjica, bolos de vários sabores, broas variadas, arroz doce, mungunzá, pão de queijo, pão de milho, pão de tapioca, milho cozido e tapioca tradicional entre outros.

Bolos

No quesito bolos, a pesquisa encontrou o rocambole de canjica com a maior diferença, R$ 48,00, com o quilo com preços entre R$ 31,90 (Pernambucana – Anatólia) e R$ R$ 79,00 (Unipão – Tambaú), variação de 150%; e no quilo do bolo de queijo, R$ 48,00, que oscila entre R$ 17,00 (Acácia Pães e Massa (Bancários) e R$ 65,00 (Boa Vista – Bairro dos Ipês), variação de 282%.

Tapioca e milho cozido

O levantamento encontrou, ainda, a unidade da tapioca com preços entre R$ 4,00 (Cavalcanti – Torre) e R$ 11,00 (Pão Doce Pão – Bairro dos Estados), diferença de R$ 7,00 e variação de 175%. Já a unidade do milho cozido oscila entre R$ 2,50 (Almeidão – Cristo) e R$ 5,00 (Pães e Massas – Bancários), diferença de R$ 2,50 e variação de 100%.

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br