Escolas de Campina Grande promovem II Festival de Quadrilhas Juninas

Começa nesta quarta-feira o II Festival de Quadrilhas Juninas Escolares, um evento que celebra a cultura popular e valoriza as tradições juninas. A programação acontece nos dias 04, 05 e 06 de junho, das 14h às 18h, no Parque Evaldo Cruz (Quadrilhódromo).

Quinze escolas participarão das apresentações durante os três dias, com crianças do ensino infantil, fundamental e estudantes da EJA.

A iniciativa integra a programação das atividades da Educação n’O Maior São João do Mundo e contará com uma Comissão Julgadora formada por convidados que avaliarão os grupos participantes para a entrega de troféus e medalhas aos vencedores. O evento é aberto ao público.

O festival tem como objetivo proporcionar aos estudantes da Rede Municipal a vivência da cultura junina por meio das apresentações de quadrilhas. As apresentações contarão com figurino típico, coreografias temáticas e elementos tradicionais do São João nordestino.