Veja a programação desta segunda-feira no Parque do Povo

A programação do Parque do Povo continua nesta segunda-feira, 02. O Maior São João do Mundo terá muito forro tradicional. Confira:

*Ilha Zé Lagoa*

18h- Trio Esperança

21h- Trio Adriano Ezequiel

*Ilha Zé Bezerra*

18h- Trio Só Xote

21h- Trio Ian Sanfoneiro

*Ilha Seu Vavá*

18h- Trio Kessy Lima

21h- Trio MAtutino

*Palco Cultural*

18h – Forró Traquino

21h – O Barão

*Não tem programação no palco principal