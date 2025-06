Multidão acompanha Bell Marques na Namoradrilha, em Campina Grande

Milhares de pessoas lotaram as ruas de Campina Grande neste domingo (1º) para curtir o tradicional bloco de Bell Marques, a “Namoradrilha”.

A concentração começou cedo na Avenida Brasília, com foliões animados pelo clima do maior São João do mundo.

Entre os fãs, turistas de várias partes do país, como uma visitante de Brasília que afirmou estar encantada com a energia da festa.

Desde 2011, Bell arrasta multidões com seu trio elétrico, unindo axé e forró em uma mistura contagiante. O cortejo terminou no Parque do Povo, onde os forrozeiros seguiram com a festa noite adentro.

*com informações da TV Cabo Branco