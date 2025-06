Mais de 300 mil pessoas passaram pelo Parque do Povo no primeiro final de semana

A edição 2025 d’O Maior São João do Mundo apenas começou, mas já dá sinais de reafirmação do sucesso do evento. Prova disso é o bom público que circulou pelo Parque do Povo, o chamado ‘Quartel General do Forró’, nos três primeiros dias da festa.

Conforme dados repassados pela empresa Arte Produções, realizadora do evento, mais de 300 mil forrozeiros aproveitaram a programação da abertura oficial e dos primeiros sábado e domingo, comprovando o sucesso, organização e diversidade da festa campinense.

Vale lembrar que em 2024 o São João teve um público total de 2.930 milhões. Para este ano, a expetativa mínima é de 10% de aumento neste número, superando os 3,2 milhões de pessoas. Também em 2024, a movimentação econômica superou os R$ 673 milhões. Esse dado também deve ter crescimento mínimo de 10% em 2025, conforme destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama.

“Os primeiros dias já nos dão um prenúncio de que teremos uma edição memorável. E quando falo assim não me refiro apenas ao que acontece dentro do Parque do Povo, que por si só já é de grande prestígio de campinenses e também turistas. Mas lembro, sempre, do que O Maior São João do Mundo representa economicamente para Campina Grande. Gira a economia pela boa ocupação não só da rede hoteleira, mas também dos equipamentos de hospedagem alternativa, restaurantes (…) vai muito além da festa em si. É um extra e até a garantia de renda que gere conforto para o resto do ano a muitos trabalhadores”, comentou Tâmela.

Na abertura (sexta-feira 30 de maio), o Parque do Povo recebeu os shows de Raphael Moura, Heitor Costa, Luan Santana e Walkyria Santos. No sábado, subiram ao palco Gitana Pimentel, Raphaela Santos, Mari Fernandez e Priscila Sena. Já no domingo, 1º de junho, foi a vez de Kadu Martins, Felipe Santos, João Gomes e Belo.

Agora, o palco principal dá uma pausa nos shows e retorna na sexta-feira, 06 de junho, com Nathan Vinícius, Dorgival Dantas, Rey Vaqueiro e Wesley Safadão. Até lá, ou seja, desta segunda, 02, até a quinta-feira, 05 de junho, somente a parte gastronômica, o Evaldo Cruz, Ilhas de Forró e Palco Cultural seguem funcionando.

Vale lembrar que, conforme Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado junto ao Ministério Público da Paraíba (MPPB), de segunda a sexta-feira o Parque do Povo abre às 17h. Nos sábados, domingos e feriados, às 16h.