O mês de junho começou e com ele o primeiro final de semana d’O Maior São João do Mundo 2025, que foi dominado por muita animação no Parque do Povo.

A abertura da noite ficou por conta de Filipe Santos. O cantor campinense declarou que sempre compareceu à festa como forrozeiro, mas que subir ao palco principal lhe causava uma sensação indescritível.

Em seguida, subiu ao palco o cearense Kadu Martins. O dono do hit “Novinha do onlyfans” fez sua estreia nos festejos juninos de Campina e não escondeu a emoção de cantar no Maior São João do Mundo: “Eu tô muito feliz porque é meu primeiro São João. Eu nunca tive uma agenda assim pra tocar em grandes palcos, principalmente esse como Campina Grande. A gente dá tudo de si e passa meses ensaiando pra entregar um grande show pra galera”.

O pernambucano João Gomes foi a terceira atração da noite. Lançado no piseiro, o compositor de “Eu tenho a senha” vem provando sua versatilidade musical em parcerias com artistas de gêneros diferentes, sempre levando a cultura nordestina para outras regiões do país.

Reafirmando o caráter multicultural da festa, o Maior São João do Mundo abraça diversos estilos musicais. Essa diversidade sonora trouxe para o Parque do Povo Esther Jovem, de 29 anos. A carioca da “gema mesmo”, como se declarou, é fã de João Gomes e mora na Paraíba há alguns anos. Ela também celebrou a possibilidade de ver Belo na maior festa do estado: “O São João de Campina traz essa pluralidade pra cidade e eu adoro”.

Fechando a programação da noite, Belo subiu ao palco principal do Parque do Povo, onde emocionou a multidão com todo o romantismo de canções como “Perfume” e “Reinventar”.

O cantor ainda exaltou a tradição musical paraibana e demonstrou alegria em participar da festa pela segunda vez: “A Paraíba é um celeiro de grandes artistas. Estou muito feliz em poder trazer a minha música, meu sentimento, a minha carreira de trinta anos de história para o maior São João do Mundo, que é aqui em Campina Grande.

E esse foi apenas o primeiro fim de semana. O Maior São João do Mundo vai até julho com muita animação e música boa.