Mulheres dominam o palco da segunda noite do Maior São João do Mundo

A segunda noite do Maior São João do Mundo recebeu grandes nomes do forró, brega e do sertanejo, destacando o talento e o sucesso das vozes femininas. Também foi dia de homenagens para os saudosos Biliu de Campina e Odilon Wagner.

Gitana Pimentel abriu a noite, animando o palco principal e celebrando a memória do seu “padrinho musical”, Biliu de Campina. “Um dia muito bom, só com mulheres, o que me deixou muito feliz. Bastante gente e o show foi muito animado. A gente fica com essa saudade e esse vazio sem Biliu, então escolhemos fazer essa homenagem”, comentou a artista.

Na sequência, Raphaela Santos agitou a noite das milhares de pessoas que marcaram presença no Parque do Povo, neste sábado, e comentou sobre o amor pela Paraíba.

“Muito feliz e agradecida por estar aqui mais um ano, com um show novo, com muitas musicas novas e as já conhecidas e curtidas pela galera que não podem faltar no repertório. A Paraiba foi um estado que me abraçou com muito amor e muito carinho. Quero, ainda esse ano, gravar um dvd aqui na Paraiba”, disse.

Outro destaque da programação foi o show da cearense Mari Fernandes, responsável por lotar o QG do Forró em outras edições. Esta noite a artista fez uma homenagem emocionante a Odilon Wagner e apresentou um setlist que misturou o repertório novo com clássicos que a consagraram no cenário nacional, como “Comunicação Falhou” e “Intuição”, fazendo a alegria de quem veio curtir seu show, como o casal Klauber e Ellen.

“Hoje é sábado e Mari Fernandes realmente chama atenção pra vir pra esse São João. A gente chega cedo para aproveitar todos os momentos e atrações, tudo muito bom”, disse Klauber.

Já a recifense Tarciana Félix veio ao Parque do Povo para celebrar a força do brega recifense, marcado pela voz de Priscilla Sena, que encerrou a noite com um show que levou o público a loucura com hits com “Alvejante”.

“O que me trouxe ao Parque do Povo foi o brega da minha cidade. Eu sou de Recife e moro na Paraíba, sou apaixonada pelo brega e vim atrás da Raphaela, mas eu amo o São João da Paraíba”, comentou a enfermeira.

Priscilla subiu ao palco vestida de noiva, celebrando as tradicionais quadrilhas juninas e comemorando a sua quarta vez em Campina Grande. “Me sinto muito feliz e privilegiada em estar nesse São João tão maravilhoso pra mim é uma honra, vim trazendo essa homenagem às quadrilhas e hoje meu look veio representado a noiva, que pra mim é o coração da quadrilha”, destacou.

Campinenes e turistas se dividiram entre o forró nos quatro cantos do Parque do Povo e a decoração junina, cheia de brilho e tradição. Os forrozeiros marcaram presença nos outros ambientes do Parque, como Palco Cultural, Pirâmide e Ilhas de Forró, além do Parque Evaldo Cruz.