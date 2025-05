Rumo a Galante com alegria: Buzão Junino terá 10 datas especiais

Com trajetos especiais aos sábados e domingos durante toda a edição de 2025, o Buzão Junino é um ônibus temático, animado por trios de forró e serviço de bar, que levará os forrozeiros na magia do São João até o Distrito de Galante.

Com capacidade limitada de passageiros, a cada viagem a organização busca garantir conforto, segurança e espaço para o arrasta-pé. Para este ano, o Buzão Junino terá dez datas especiais aos sábados e domingos: dias 07 – 08 – 14 – 15 – 21 – 22 – 28 – 29 de junho, e 06 e 06 de julho.

O ponto de partida será na Vila do Artesão (Rua Almeida Barreto), sempre às 9h, e para melhor comodidade ao forrozeiro, dentro do próprio Buzão será disponibilizado um serviço de mine bar para atendimento com bebidas durante o percurso.

Chegando em Galante, os passageiros terão a oportunidade de desembarcar e aproveitar a festa no Distrito, que se destaca pela tradição do São João. Além dos cartões de acesso, cada passageiro receberá um kit promocional com uma pulseira de identificação, que será necessária para o retorno da viagem, que sempre está previsto para às 16h, saindo de Galante.

Decorado com elementos típicos das festas juninas, o ônibus proporciona uma experiência única, unindo diversão e cultura em um passeio inesquecível. O trajeto começa em Campina Grande, onde os passageiros embarcam no ônibus decorado com bandeirinhas, balões e outros adornos tradicionais.

O destino final é o distrito de Galante, os visitantes podem aproveitar as diversas atrações locais, como barracas de comidas típicas, shows de forró e apresentações culturais.

Segundo os coordenadores do passeio, essa iniciativa também conta com o apoio e parceria da Prefeitura de Campina Grande, através da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), e visa fortalecer as festividades juninas no Distrito de Galante, contribuindo para o sucesso cultural, social e econômico do Maior São João do Mundo, levando a alegria e a animação do forró a todos os participantes.

“A proposta do Buzão Junino se destaca pela criatividade, alegria e segurança no traslado dos forrozeiros até Galante, sendo inclusive destaque na mídia nacional como uma das melhores opções de deslocamento dos forrozeiros, com a certeza de que chegará e sairá do evento sem problemas de acesso ao Distrito”, garantiu um dos organizadores.

Através do zap (83) 99648.5387 e no instagram @buzaojunino os turistas e campinenses podem obter todas as informações de como adquirir o kit de acesso para embarcar na folia matuta do Maior São João do Mundo.